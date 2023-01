„Eco“: Kampf um den Platz – wieso große Autos zum Problem werden

Am 19. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 19. Jänner 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Kampf um den Platz: Wieso große Autos zum Problem werden

In den vergangenen Jahrzehnten sind Pkws immer breiter und länger geworden. Das spüren auch Stadtplaner/innen. So werden Tiefgaragenplätze und Straßen bereits jetzt größer geplant. Es wird immer enger in Österreichs Städten, obwohl die Zahl der Autos im urbanen Bereich nicht mehr zunimmt. In Graz geht man in den Kurzparkzonen deshalb einen anderen Weg und plant gestaffelte Parkgebühren – je größer das Auto, desto mehr muss man zahlen. Können diese Maßnahmen zu einem Umdenken führen? Bericht: Martin Steiner, Lisa Lind

Neue Netzwerke: Mit wem Sebastian Kurz Geschäfte macht

In Israel ist Sebastian Kurz Teilhaber einer Cybersecurity-Firma, in den USA berät er einen Hedgefonds und auch im arabischen Raum verfolgt er mehrere Projekte. Seine Geschäftspartner sind allesamt erfolgreiche, aber auch höchst umstrittene Unternehmerpersönlichkeiten. Der schillernde Internet-Milliardär Peter Thiel oder Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner gehören genauso zu seinem Netzwerk wie Shalev Hulio, der für einen der größten Abhörskandale der vergangenen Jahre mitverantwortlich war. Welche Geschäfte verfolgt der frühere Kanzler und wie verdient er sein Geld? Eine Spurensuche zwischen Tel Aviv, Los Angeles und Zogelsdorf im Waldviertel. Bericht: Tim Cupal, Thomas Langpaul, Johannes Schwitzer-Fürnsinn

Rückkehr der Schallplatten: Gute alte Zeit oder doch neues Geschäft?

In Österreich wurden 2022 so viele Schallplatten verkauft wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die totgesagte Vinyl-Platte feiert ein überraschendes Comeback. Die Gründe sind vielfältig: Die Platte ist haptisch und die Akustik gilt als besonders gut. Österreichs einziges Plattenpresswerk baut die Produktion massiv aus. Dabei sollte die CD doch eigentlich das Ende der Schallplatte einläuten, aber jetzt ist es genau umgekehrt. Woher kommt der Schallplatten-Boom eigentlich? Ist es ein neues Geschäft, oder liegt es an der Sehnsucht nach der guten alten Zeit? Bericht: Michael Mayrhofer

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at