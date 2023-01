Parlament: Lupac-Stiftung vergibt 2023 wieder Wissenschaftspreis

Bewerbungsfrist bis 15. Juni

Wien (PK) - Die beim Parlament eingerichtete Margaretha Lupac-Stiftung hat für 2023 wieder einen Wissenschaftspreis ausgeschrieben. Eingereicht werden können Publikationen und approbierte Dissertationen, die sich mit den Chancen und Stärken der parlamentarischen Demokratie auseinandersetzen, aber auch mit ihren Herausforderungen und Schwächen sowie ihren Institutionen in Österreich. Ebenso ist die Auszeichnung eines wissenschaftlichen Gesamtwerks möglich.

Der Preis ist mit 21.000 € dotiert und kann auf bis zu zwei Bewerber:innen aufgeteilt werden. Bewerbungen sind bis zum 15. Juni 2023 möglich. Eingereichte Publikationen und Dissertationen dürfen nicht älter als drei Jahre sein. Die Auswahl der Preisträger:innen erfolgt durch das Stiftungs-Kuratorium auf Basis eines Jury-Vorschlags.

Der Wissenschaftspreis wird zum zehnten Mal vergeben. Der Wissenschaftspreis 2021 ging zu gleichen Teilen an die Politologen Ulrich Brand und Johannes Pollak sowie an den Juristen Thomas Olechowski. Ziel der Margaretha Lupac-Stiftung ist es, zu einem vertieften Verständnis der Grundlagen, der Funktionsweise und der Grundwerte der Republik Österreich beizutragen und zu dieser Thematik eine breitere öffentliche Diskussion anzustoßen, auch im Kontext der Europäischen Union. Sie will zudem die Bedeutung von Toleranz im Diskurs über Politik, Kunst und gesellschaftliche Entwicklungen vermitteln.

Nähere Informationen über die Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen finden Sie auf der Website der Stiftung (www.lupacstiftung.at). (Schluss) red

