Helvetia als europäischer »Top Employer« ausgezeichnet

Helvetia Österreich wurde das zweite Mal in Folge als »Top Employer« ausgezeichnet. Gruppenweit überzeugt der Konzern in fünf Ländermärkten und erreicht das europäische Siegel.

Wien (OTS) - Das Top Employers Institute auditiert seit über 30 Jahren weltweit Unternehmen in Bezug auf deren Mitarbeitendenbedingungen und zeichnet die besten von ihnen aus. Helvetia Österreich erhält die Auszeichnung »Top Employer« bereits zum zweiten Mal in Folge. Diesmal stellten sich fünf Ländermärkte von Helvetia der herausfordernden Bewertung und schlossen positiv ab. Somit darf sich die Helvetia Gruppe erstmalig auch über das europäische Siegel freuen. Insbesondere in den Bereichen Business-Strategie, Organisation und Change sowie Ethik und Integrität konnte Helvetia gruppenweit überzeugen.

Helvetia Östereich schloss in allen Kategorien besser als im Vorjahr ab und verbesserte das Gesamtergebnis um mehr als zehn Prozent. Treiber dieses Erfolgs sind die Bereiche »Work Environment«, »Leadership« sowie »Engagement«, in denen deutliche Zuwächse zu verzeichnen sind.

»Es ist schön zu sehen, dass unsere Bemühungen Früchte tragen und auch bei externen Zertifizierungsprozessen gewürdigt werden. Ganz gemäß unserem Purpose ›da zu sein, wenn es darauf ankommt‹ ist es uns wichtig, ein passendes Arbeitsumfeld zu schaffen, Leistung anzuerkennen und Veränderungen entsprechend zu begleiten. Dieses Ergebnis unterstreicht, dass Helvetia für aktuelle sowie potenzielle Mitarbeitende eine Top-Arbeitgeberin ist«, zeigt sich Bernd Allmer, Leiter HR & Unternehmensentwicklung bei Helvetia Österreich, erfreut über das Abschneiden.

Helvetia ist eines von nur 16 Unternehmen und das einzige innerhalb der Versicherungsbranche, das mit dem Top Employer Siegel in Österreich ausgezeichnet wurde.

Weitere Auszeichnungen für den Personalbereich von Helvetia

Neben dem »Top Employer« Siegel darf sich Helvetia Österreich über eine weitere Auszeichnung freuen: Die heimische Versicherung erhielt bei der »Best Recruiters Studie« 2022/23 Silber und erreichte innerhalb der Versicherungsbranche den 2. Platz. In der Gesamtwertung ist Helvetia Österreich auf Platz 31 und somit unter den besten fünf Prozent des Landes.

