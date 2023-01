Wietersdorfer Gruppe vergibt erneut Auslandspraktika an Studierende

Im Sommer 2023 stehen sechs Praktikumsplätze in vier Ländern der Unternehmensgruppe für TechnikerInnen und WirtschaftswissenschafterInnen zur Verfügung

Klagenfurt (OTS) - „Auf der Suche nach motivierten, klugen Köpfen gehen wir die Extrameile. Und einige Extrameilen an Erfahrung und Berufspraxis im Team einer spannenden Unternehmensgruppe bieten wir auch diesen Sommer für insgesamt sechs motivierte Technik- und WirtschaftsabsolventInnen“, freut sich Michael Junghans, Geschäftsführer der Wietersdorfer Gruppe. Mit dem Praktikumsprogramm „Go International“ bietet der Konzern der Baustoffe und Industrierohre an insgesamt 22 Standorten weltweit produziert und vertreibt Sommerjobs der Extraklasse an. Die Praktika werden in verschiedenen Tochterunternehmen der Wietersdorfer Gruppe in Spanien, Slowenien, Norwegen und Österreich eingerichtet. Gesucht werden Studierende aus Bachelor-Jahrgängen ab dem 4. Semester oder Master-Jahrgänge der unterschiedlichsten Bereiche. Bewerben können sich die Studierenden ab sofort bis einschließlich 28. Februar 2023 unter https://www.wietersdorfer.com/go-international/ eingereicht werden.

Mit Full Service durch den Sommerjob

„Als international agierende Unternehmensgruppe wissen wir, wie wichtig es für Studierende ist Auslandserfahrung zu sammeln. Und wir wissen auch, wie schwierig es ist an solche Praktika zu kommen. Deshalb haben wir mit ‚Go International‘ ein Programm geschaffen, bei dem wir inhaltlich interessante Praktika aufstellen, diese ordentlich entlohnen und die Kosten für An- und Abreise sowie für die Unterkunft übernehmen. So können sich die Studierenden ganz auf ihr Praktikum konzentrieren“, streicht Michael Junghans die Vorteile von „Go International“ heraus.

Vier Länder – sechs Praktika

In Summe stehen sechs Praktika im Sommer 2023 an den Standorten der Wietersdorfer Tochterunternehmen Calcit, Salonit Anhovo, Amiblu und Poloplast zur Verfügung. Amiblu, zum Beispiel, ist als Spezialist für GFK-Rohrsysteme rund um den Globus in der Errichtung von Trink- und Abwassersystemen engagiert. Salonit Anhovo wiederum gilt heute europaweit als einer der saubersten Hersteller von Zementen und Bindemitteln – in der sehr energieintensiven Branche wird gerade an der grünen Wende gearbeitet. Calcit ist das „jüngste Kind“ der Wietersdorfer Familie und gleichzeitig jenes mit dem stärksten Wachstumspotential. Neue Standorte und neue Marktsegmente haben das Unternehmen beflügelt, am Stammsitz in Slowenien ist ein Praktikum ausgeschrieben.

Neben der Berufserfahrung bieten die Praktika auch hinsichtlich der Freizeitgestaltung einiges. „Wir haben auch dieses Jahr Standorte für unsere Praktika gewählt, die auch als Reiseziele spannend sind – ob man nun an Sport, Kultur oder Kulinarik interessiert ist“, erklärt Junghans abschließend.

Nähere Informationen zu den einzelnen Auslandspraktika und zur Bewerbung finden Sie hier https://www.wietersdorfer.com/go-international/.





Foto (Copyright: cityfoto.at): Nach der erfolgreichen Absolvierung der Praktika 2022 holten sich die Wietersdorfer Geschäfsführer – Michael Junghans und Hannes Gailer - Feedback von den Studierenden.









