Reminder: MORGEN 19.1., AK Pressekonferenz: Krank in die Arbeit

AK präsentiert die Ergebnisse einer großen Online-Befragung und fordert Kündigungsschutz für kranke Arbeitnehmer:innen

Wien (OTS) - Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass kranke Arbeitnehmer:innen sich daheim in Ruhe auskurieren können. Corona hat hier kurzfristig zur Sensibilisierung beigetragen - denn wer krank arbeiten geht, schadet nicht nur sich selbst, sondern steckt im schlimmsten Fall auch seine Kolleg:innen an. Aber Beschäftigte gehen nicht etwa aus Nachlässigkeit krank arbeiten, sondern weil sie unter enormen Druck stehen - entweder direkt durch die Arbeitgeber:innen oder weil eine Vertretung fehlt, die während des Krankenstandes die Arbeiten übernehmen könnte. Um mehr über die Probleme zu erfahren, mit denen Arbeitnehmer:innen bei diesem Thema konfrontiert sind, wurde von der AK Wien eine Online-Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse sind alarmierend: 90% der Befragten gehen krank in die Arbeit. Die Hälfte der Befragten wird im Krankenstand von Vorgesetzten kontaktiert. Außerdem hat sich gezeigt, dass Präsentismus im Handel und im Hotel- und Gastgewerbe besonders ausgeprägt ist - also in jenen Branchen, in denen es oft Probleme mit den Arbeitsbedingungen gibt.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz: Krank in die Arbeit

mit

Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales, AK Wien

Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz, AK Wien

Donnerstag, 19. Jänner 2023, 10:30 Uhr

AK Wien, Sitzungssaal 2 und 3, 6. Stock

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 18.Jänner unter alexa.jirez@akwien.at.

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/krank_arbeiten mitverfolgen.

Wir würden uns freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz live oder online begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Kommunikation

Alexa Jirez

Mobil: +43 664 614 50 75

alexa.jirez @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at