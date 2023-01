Simmeringer Lorymarkt geht in die Winterpause

Wiedereröffnung des „Markts auf Probe“ am 10. März

Wien (OTS) - Kommenden Freitag, 20. Jänner, öffnet der Simmeringer Lorymarkt zum letzten Mal vor der Wintersperre seine Pforten. Wiedereröffnet wird er am Freitag, den 10. März. Der „Markt auf Probe“ an der Geiselbergstraße/Lorystraße/Gottschalkgasse erfreut sich bei der Simmeringer Bevölkerung großer Beliebtheit.

„Während der Winterpause werden wir einige Adaptionen durchführen, kleine Veränderungen vornehmen, um im März wieder voll durchzustarten“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

„Märkte auf Probe“ in etlichen Bezirken

Dem Wunsch der Bevölkerung zur Folge, mehr Märkte in Wien zu etablieren, laufen gerade Versuchsprojekte in mehreren Bezirken.

Der Lorymarkt versucht neben dem Alszeilenmarkt im 17. Bezirk, dem Neubaumarkt im 7. Bezirk und dem Matznermarkt im 14. Bezirk als „Märkte auf Probe“ mit großem Engagement und reichhaltigem Qualitätsangebot potentielle Kund*innen davon zu überzeugen, dass das Warenangebot auf Märkten einfach besser ist.

Simmeringer Markt

Der Simmeringer Markt, eröffnet 1874 am Enkplatz vom damaligen Bürgermeister Lorenz Gey, übersiedelte im Jahre 1924 auf den Platz an der Geiselbergstraße/Ecke Lorystraße, wo er bis zu seiner Schließung 2009 angesiedelt war. Das Gebäude des Marktamtes (heute Kinderbücherei des Bildungszentrums Simmering) und die WC-Anlage stammen noch aus dieser Gründungszeit. Als „Markt auf Probe“ wird er seit 16. September 2022 an den Freitagen jeweils von 12.00-18.00 Uhr abgehalten.

