Befördert: Isabel Kuttenberger neue Partnerin bei TPA

Wien/Langenlois (OTS) - Bei der TPA Steuerberatung in Langenlois hat Isabel Kuttenberger den Karrieresprung zur Partnerin gemacht. Die Steuerberaterin ist seit 2002 mit großem Engagement am TPA Standort in Langenlois tätig. Per 1.1.2023 wurde sie zur Partnerin ernannt.

Die Niederösterreicherin Isabel Kuttenberger (45) studierte Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen an der Fachhochschule Wien. Nach ihrem Studienabschluss führte ihr Weg direkt zu TPA. Die Beratungsschwerpunkte der Steuerberaterin liegen in der laufenden Steuerberatung, Unternehmensgründungen und Unternehmensübergaben. Sie hat sich im Zuge ihrer beruflichen Laufbahn auf die Gebiete Weinbau, Tourismus, Dienstleistungs-, Transport- und Logistikunternehmen spezialisiert.

Leopold Brunner, TPA Partner, zur Ernennung: „Wir freuen uns sehr, Isabel als Partnerin bei TPA willkommen zu heißen. Sie ist eine Top-Expertin und behält immer alles im Blick, egal wie hektisch die Zeiten sind. Durch den unermüdlichen Einsatz für ihre Kunden hat sie sich zu einem unverzichtbaren Mitglied unseres Unternehmens entwickelt.“

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at