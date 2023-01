BAT Austria ist Top Employer 2023

Wien (OTS) - BAT Austria hat sich auch dieses Jahr mit der Arbeitgeber-Auszeichnung Top Employer 2023 zertifiziert. Damit erhält BAT Austria diese Auszeichnung bereits das sechste Jahr in Folge und gehört damit kontinuierlich zu den attraktivsten internationalen Arbeitgebern Österreichs.

Jochen Hiller, Geschäftsführer von BAT Austria, zeigt sich erfreut über die neuerliche Auszeichnung: „Sechs Jahre in Folge als Top Employer ausgezeichnet zu werden ist für uns eine schöne Bestätigung. Für Mitarbeiter:innen ist diese Auszeichnung ein Gütesiegel, das ihnen - gerade in diesen unsicheren und instabilen Zeiten - Sicherheit für einen verlässlichen Arbeitgeber und einen attraktiven Arbeitsplatz gibt.“

Das Gütesiegel Top Employer wird seit 2003 vom Top Employers Institute, einer unabhängigen Organisation, die Top Performer in den Bereichen Personalführung und -strategie identifiziert, vergeben. Nur die Unternehmen, die die strengen Kriterien erfüllen, erhalten nach einem vertieften Zertifizierungsprozess und Audit die Auszeichnung Top Employer.

Für Hiller liegt die hohe Attraktivität als Arbeitgeber aber vor allem auch an der zukunftsorientierten Ausrichtung des Unternehmens: " Mit unserem Unternehmensziel „A Better Tomorrow“ bauen wir eine bessere Zukunft für unsere Konsumenten, für die Gesellschaft und für unsere Mitarbeiter auf: für die Konsumenten, die dann aus einer Bandbreite an genussvollen und potenziell risikoreduzierten Produkten für jede Stimmung und jeden Moment auswählen können; für die Gesellschaft, da wir die Gesamtauswirkungen unseres Geschäfts auf Gesundheit und Umwelt minimieren; für unsere Mitarbeiter, da wir ihnen einen dynamischen, sinnerfüllten und verlässlichen Arbeitsplatz bieten. "

Mit der Teilnahme am Top Employer Award ist BAT Teil einer weltweit exklusiven Gruppe von Unternehmen aus 121 Ländern/Regionen, die herausragende Arbeitsbedingungen schaffen und so zur ständigen Weiterentwicklung der Arbeitswelt beitragen.

Internationalität und Modernisierung des Arbeitsalltags wird auch bei BAT Austria gelebt. Jochen Hiller: "Wir beschäftigen in unserer Organisation in Österreich derzeit Mitarbeiter:innen mit 11 unterschiedlichen Nationalitäten. Das bringt nicht nur Diversität in den beruflichen Alltag, sondern verlangt auch vielfaltsfördernde Maßnahmen wie Flexibilität, wenn es darum geht, wann und wo jemand seinen Job macht. Wir geben unseren Mitarbeiter:innen die Freiheit und den Freiraum, Arbeit und persönliche Lebenssituation bestmöglich zu gestalten. Das schätzen unsere Mitarbeiter:innen und ich persönlich sehr."

Die Zukunft der Branche heißt: Mehr Innovation, mehr Auswahl, weniger Risiko

Informationsfreiheit und Aufklärung über „Risikoreduktion“ sind unverzichtbar

Die Auszeichnung als Top Employer hat für Jochen Hiller gerade jetzt eine besondere Bedeutung: "Unsere Branche befindet sich in einem wichtigen Transformationsprozess von der risikoreichen klassischen Zigarette auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen. Dieser kann nur mit den besten Mitarbeitern, die motiviert sind und ein top Arbeitsumfeld haben, gelingen." Hiller sieht weiters für eine erfolgreiche Entwicklung Informationsfreiheit und Aufklärung als unverzichtbar: "Es ist wichtig, dass wir erwachsene Verbraucher umfassend über die Verfügbarkeit und Funktion von alternativen Produkten informieren können. Alle, die ein Interesse haben, Risiken zu minimieren, sollten ihren Einfluss nutzen, um die Öffentlichkeit objektiv und wissenschaftlich basiert aufzuklären."

BAT ist davon überzeugt, dass ein gesamtgesellschaftlicher Dialog für die Förderung der Risikoreduzierung von Tabak- und Nikotinprodukten unverzichtbar ist.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen mit dem Unternehmenszweck, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow™, aufzubauen, indem es die gesundheitlichen Folgen seines Geschäfts minimiert, und zwar dadurch, dass es seinen Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten anbietet. Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. es aufzugeben. BAT bestärkt diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, darin, vollständig auf wissenschaftlich fundierte risikoreduzierte Alternativen* umzusteigen. Um dies zu erreichen, befindet sich BAT auf einem Weg der Transformation hin zu einem wahrhaft verbraucherorientierten Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Das ehrgeizige Ziel von BAT ist, dass bis 2030 weltweit 50 Millionen Verbraucher seine nicht brennbaren Produkte konsumieren und das Unternehmen weltweit bis 2025 einen Umsatz in Höhe von 5 Milliarden GBP in den neuen Kategorien erzielt. BAT hat sich anspruchsvolle ESG-Ziele (Environment, Social, Governance/Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) gesetzt, zum Beispiel bis 2030 Klimaneutralität für Scope 1 und 2 zu erreichen, bis 2025 unnötigen Einwegkunststoff abzuschaffen sowie sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar, recyclingfähig oder kompostierbar zu machen. BAT beschäftigt mehr als 52.000 Menschen und ist in über 175 Ländern tätig. Die BAT Gruppe erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 25,68 Milliarden GBP und einen operativen Gewinn von 10,2 Milliarden GBP. Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken, einer wachsenden Auswahl risikoreduzierter* Tabak- und Nikotinprodukte der neuen Kategorien sowie herkömmlichen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu zählen Dampfprodukte, Tabakerhitzer und moderne Produkte zum oralen Gebrauch, darunter tabaklose Nikotin-Pouches, sowie traditionelle Produkte zum oralen Gebrauch wie etwa Snus und Kautabak. Im ersten Halbjahr 2022 nutzten weltweit 20,4 Millionen Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte – eine Steigerung von 2,1 Millionen gegenüber dem Gesamtjahr 2021.

* Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

www.bat-austria.at

www.bat.com

