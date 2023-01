Kogler und Stoytchev gratulieren den Grünen Kärnten und Olga Voglauer zur breiten Unterstützung

Fast doppelt so viele Unterstützungserklärungen wie notwendig für die Kandidatur der Kärntner Grünen sind ein starkes Zeichen

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass es Olga Voglauer und die Grünen Kärnten geschafft haben in so kurzer Zeit und als erste Partei genug Kärntner:innen zu mobilisieren. Das ist ein starkes Zeichen“, gratuliert Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen, zum Einreichen der für die Kandidatur notwendigen Unterstützungserklärungen: „In den nächsten Wochen werden wir die Kärntner:innen gemeinsam davon überzeugen, dass es im Kärntner Landtag wieder engagierte Abgeordnete für mehr Klimaschutz, eine ökologische Wirtschaft und saubere Politik braucht.“



„Die Kandidatur der Grünen Kärnten bei der kommenden Landtagswahl ist damit sicher. Diese breite Unterstützung ist nur der erste Schritt für die Rückkehr der Grünen in den Landtag. Mit Olga Voglauer haben alle Kärntner:innen am 5. März die Chance, dem Klimaschutz eine Stimme zu geben“, hält Angela Stoytchev, Bundesgeschäftsführerin der Grünen, fest.

