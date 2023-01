Santander Consumer Bank für erstklassige Arbeitsbedingungen prämiert

Der österreichische Finanzdienstleister wurde vom renommierten Top Employers Institute erneut als herausragender Arbeitgeber ausgezeichnet.

Das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Dementsprechend ist es unser Ziel, uns bestmöglich um sie zu kümmern und die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Die erneute Auszeichnung als Top-Arbeitgeber bestätigt einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das zeigen auch unsere quartalsweisen Befragungen unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – dass wir innerhalb unserer Belegschaft in Österreich eine sehr hohe Zufriedenheit und starkes Commitment haben Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank 1/2

Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem eine Reihe an freiwilligen Benefits und Zusatzleistungen. Ob flexible Arbeitszeiten, Bonuszahlungen, zusätzliche Urlaubstage, umweltfreundliches Öffi-Ticket oder arbeitsmedizinische Leistungen – bei uns ist für jeden etwas dabei Patrick March, Leiter HR & Organisation der Santander Consumer Bank 2/2

Wien (OTS) - Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unternehmen wichtig, als Arbeitgeber hervorzustechen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein außergewöhnliches Arbeits- und Entwicklungsumfeld zu bieten. Genau das bekam die Santander Consumer Bank vom renommierten Top Employers Institute bestätigt. 2023 erhielt sie bereits zum sechsten Mal in Folge die beiden Auszeichnungen als „Top Employer Österreich“ und „Top Employer Europe“. Für die Zertifizierung wurden zwanzig Personalbereiche unter die Lupe genommen, darunter das Arbeitsumfeld, das Wohlbefinden, Vielfalt & Integration, die Talentstrategie, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und die Personalplanung.

„ Das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Dementsprechend ist es unser Ziel, uns bestmöglich um sie zu kümmern und die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Die erneute Auszeichnung als Top-Arbeitgeber bestätigt einmal mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das zeigen auch unsere quartalsweisen Befragungen unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – dass wir innerhalb unserer Belegschaft in Österreich eine sehr hohe Zufriedenheit und starkes Commitment haben “, sagt CEO Olaf Peter Poenisch. „ Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zudem eine Reihe an freiwilligen Benefits und Zusatzleistungen. Ob flexible Arbeitszeiten, Bonuszahlungen, zusätzliche Urlaubstage, umweltfreundliches Öffi-Ticket oder arbeitsmedizinische Leistungen – bei uns ist für jeden etwas dabei “, ergänzt Patrick March, Leiter HR & Organisation.

Das vor 30 Jahren gegründete unabhängige Top Employers Institute zertifiziert jährlich Unternehmen auf der ganzen Welt mit herausragenden Mitarbeiterbedingungen. In diesem Jahr erhielten 2.502 Organisationen in 121 Ländern und Regionen eine Auszeichnung verliehen.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit 3.150 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Juni 2022 beschäftigt Santander über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 300.000 Kundenverträge. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende Juni 2022 betreibt die Gruppe rund 9.100 Filialen, beschäftigt über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 157 Millionen Kundinnen und Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at