Zierfuß an Emmerling: Verantwortungslos ist einzig der Umgang der NEOS mit unserem Steuergeld

Förderskandal weitet sich aus – Betreuungsverträge wurden gefälscht – Förderung für nicht existierende Kinder kassiert – Assistentinnen wurden als Pädagoginnen angestellt

Wien (OTS) - „Verantwortungslos ist einzig und allein der Umgang der NEOS mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener. Verantwortungslos ist die Tatsache, dass es offenbar jahrelang keine Fördermittelkontrolle der Stadt gegeben hat. Und verantwortungslos ist, dass die NEOS den Verein Minibambini offenbar weiterhin mit Steuergeld fördern wollen“, kritisierte heute Bildungssprecher Harald Zierfuß zu einschlägigen Aussagen von NEOS-Klubobfrau Emmerling. „Und das obwohl sich der Förderskandal nun weiter ausweitet und neue Details zu den Machenschaften des Kindergartenvereins publik geworden sind“, so Zierfuß. So habe eine ehemalige Kindergartenleiterin des Vereins die MA 11 bereits vor zwei Jahren über massive Unregelmäßigkeiten informiert. Demnach seien Betreuungsverträge gefälscht, Förderungen für nicht existierende Kinder kassiert und Assistentinnen als Pädagoginnen ausgewiesen worden. Auch die Lebensmittelversorgung der Kinder soll unzureichend gewesen sein (30 Fischstäbchen für 20 Kinder ohne Beilage!).

„Ein Förderstopp ist unumgänglich, auch wenn die NEOS sich dagegen wehren. Und selbstverständlich braucht es eine Sofortlösung für eine Sofortübernahme der Kindergartenstandorte. Kein Kind darf aufgrund der unfassbaren Unfähigkeit dieser Stadtregierung seinen Kindergartenplatz verlieren“, so Zierfuß. „Darüber hinaus müssen sich die NEOS den Vorwurf gefallen lassen, nichts aus den SPÖ-Kindergartenskandalen der Vergangenheit gelernt zu haben. Wir stehen nicht das erste Mal vor einem unfassbaren Fördermittelmissbrauch-Skandal in dieser Stadt. Unfassbar ist nur, dass der systematische Missbrauch unter den NEOS offenbar nahtlos fortgesetzt worden ist“, so Zierfuß. „Ohne den Stadtrechnungshof hätte dieser Verein vermutlich weitere Jahre unbehelligt und dreist Fördermittel missbraucht. Und so wie es ausschaut, setzen sich die NEOS nun dafür ein, dass dieser Verein weiterarbeiten darf“, so der ÖVP-Bildungssprecher. „Damit ist einmal mehr der von uns initiierte Misstrauensantrag gegen Bildungsstadtrat Wiederkehr gerechtfertigt. Offenbar haben nach der SPÖ nun auch die NEOS in Wien bereits komplett ihr Gespür für Recht und Unrecht verloren“, so Zierfuß abschließend.

