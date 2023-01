Key Search ernennt Christine Eckhaus zur neuen Partnerin in San Francisco

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Key Search Executive Search heißt Christine Eckhaus willkommen

Key Search Executive Search heißt Christine Eckhaus als seine erste Partnerin in den USA willkommen. Christine tritt ihre neue Aufgabe bei der Schweizer Boutique-Personalberatung an und bringt jahrzehntelange Erfahrung als Recruitment Leader für Führungskräfte und technische Mitarbeiter sowie als Business Coach in ihre neue Position bei Key Search ein.

Bevor Christine zu Key Search kam, arbeitete sie mit vielen Top-Unternehmen zusammen, darunter Amazon, Saks.com, Mulesoft und Workday, um ihnen dabei zu helfen, ihr Team zu vergrößern und zu skalieren. Christine war 2017 der erste Executive Recruiter für das Team von AWS Machine Learning. Sie und ihre Kollegen skalierten das Team für maschinelles Lernen in nur zwei Jahren von 2 auf 2.000 Mitarbeiter weltweit. Während ihrer Zeit bei AWS erwarb Christine die Zertifizierung als Co-active Coach bei CTI.

Als Expertin mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Rekrutierung technischer Führungskräfte, die ihr eigenes Unternehmen von Grund auf aufgebaut hat und einen MBA von der Thunderbird University besitzt, passen Christines Erfahrungen und Kompetenzen perfekt zum einzigartigen und höchst anpassungsfähigen Ansatz von Key Search bei der Rekrutierung von Führungskräften für einige der erfolgreichsten Technologieunternehmen.

„Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe bei Key Search und möchte dazu beitragen, unsere Präsenz auf dem US-Markt aufzubauen. Die Arbeit für ein Unternehmen, das in die Zukunft der Suche über Technologie, Forschung, Bildung und Menschen investiert, stellt die besten Ergebnisse für unsere Kunden, unsere Kandidaten und unser Team sicher.

„Key Search ist so positioniert, dass es jedem Kunden und jedem Kandidaten einen einzigartigen High-Touch-Service bietet.

„Wir sind ein erfahrenes Team von erstklassigen Fachleuten, die sich mit großer Sorgfalt um Sie, Ihr Team und Ihr Unternehmen kümmern. Ich kann es kaum erwarten, dass der US-Markt von allen Vorteilen profitiert, die die Zusammenarbeit mit Key Search mit sich bringt." Christine Eckhaus, Partnerin bei Key Search.

Möchten Sie mehr erfahren? Vereinbaren Sie ein Interview mit Christine Eckhaus oder Franziska Palumbo-Seidel .

INFORMATIONEN ZU KEY SEARCH

Key Search ist eine Boutique-Personalberatung für Führungskräfte mit einer einzigartigen Erfolgsbilanz bei der Einstellung von Top-Führungskräften für bekannte Marken und Start-ups im digitalen Bereich.

Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, hervorragende Führungskräfte an großartige Unternehmen zu vermitteln.

Alles, was wir tun, soll es unseren Kunden ermöglichen, kontinuierlich die besten Mitarbeiter einzustellen und ihnen dabei helfen, ihr Unternehmen erfolgreich zu skalieren und zu transformieren. Mit unserer einzigartigen Forschungsmethodik und unseren Bewertungstools verbinden wir professionelle Fähigkeiten, soziale Kompetenzen und die Unternehmenskultur, um ein Höchstmaß an Vorhersehbarkeit bei der Einstellung von Spitzenkräften zu erzielen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1821176/Key_Search_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/key-search-ernennt-christine-eckhaus-zur-neuen-partnerin-in-san-francisco-301723314.html

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Palumbo-Seidel,

+41 76 298 9813,

franziska @ keysearch.com