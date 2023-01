Bakos (NEOS) / Gremel (SPÖ) – Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft bekommt neue Führungsstruktur

Extremismusprävention wird mit eigener Projektleitung gestärkt.

Korrektur zu OTS_20230117_OTS0097

Wien (OTS) - Ein Initiativantrag zur Änderung des Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetzes von SPÖ und NEOS wird die Struktur der weisungsfreien Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft dahingehend adaptieren, dass die Leitung künftig monokratisch wird, also durch eine, statt bisher durch zwei Personen wahrgenommen wird.

Darüber hinaus wird für das Wiener Netzwerk Demokratiekultur und Prävention (WNED) eine eigene Projektleitung geschaffen, die vom bisherigen Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs geleitet wird.

„Die Stadt folgt dem strukturellen Vorbild anderer Kinder- und Jugendanwaltschaften und schafft eine einheitliche Ansprechperson für alle Kinder und Jugendlichen in Wien“, erläutert NEOS Wien Jugendsprecherin Dolores Bakos und weiter: „Die Anliegen und Rechte der bzw. die Hilfestellung für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt sind eine enorm wichtige Aufgabe – durch unseren Initiativantrag wird die Kinder- und Jugendanwaltschaft in Wien strukturell klarer aufgestellt.“

Parallel dazu legt Wien einen weiteren Fokus auf den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Extremismus, antidemokratischen Haltungen und Gewalt.

SPÖ-Wien Kinder- und Familiensprecher Marcus Gremel betont: „Ich bedanke mich bei Ercan Nik Nafs für sein jahrelanges engagiertes Eintreten für das Wohl der Wiener Kinder und Jugendlichen. Ich freue mich sehr, dass er seine - speziell in der Extremismusprävention - umfangreiche Expertise zukünftig in einer eigenen Projektleitung für Demokratiekultur und Prävention einbringen wird."

