Impuls für den Pharmastandort Oberösterreich

Mit dem Ausbau seiner veterinärmedizinischen Produktion in Wels stärkt das PHARMIG-Mitgliedsunternehmen Richter Pharma den heimischen Wirtschaftsstandort.

Dieser wirtschaftliche Impuls von Richter Pharma ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung unseres Pharmastandortes und eine Investition in die Versorgungssicherheit. Wir freuen uns, dass bei diesem Ausbau wichtige Faktoren der Nachhaltigkeit ebenso im Vordergrund stehen wie die Modernisierung und Kapazitätserweiterung an sich. Mag. Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG

Wien (OTS) - Das PHARMIG-Mitgliedsunternehmen Richter Pharma setzte heute den Spatenstich zu einer Erweiterung und einem teilweisen Neubau seiner veterinärmedizinischen Produktionsstätte in Wels. Die damit verbundene Investition von 35 Millionen Euro ist ein starker Vertrauensbeweis in den heimischen Wirtschaftsstandort. Dazu Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG: „Dieser wirtschaftliche Impuls von Richter Pharma ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung unseres Pharmastandortes und eine Investition in die Versorgungssicherheit. Wir freuen uns, dass bei diesem Ausbau wichtige Faktoren der Nachhaltigkeit ebenso im Vordergrund stehen wie die Modernisierung und Kapazitätserweiterung an sich.“

Die heimische pharmazeutische Industrie bietet derzeit etwa 18.000 direkte Arbeitsplätze, indirekt sind es sogar 63.000. In Zeiten hoher Inflation und steigender Energiekosten, die nicht zuletzt auch die produzierenden heimischen Betriebe stark belasten, ist eine Investition wie jene von Richter Pharma beispielgebend für die Kraft der österreichischen Pharmaindustrie.

„Pharmazeutische Unternehmen investieren in Österreich, weil unser Land viele Vorteile für unternehmerische Tätigkeit bietet. Gleichzeitig sehen wir, gerade im Arzneimittelbereich, die Tendenz, den Druck auf Hersteller und Vertriebsunternehmen immer weiter durch restriktive Regularien zu erhöhen. Wir können aber nur dann an einer zukunftsträchtigen, qualitätsvollen Gesundheitsversorgung arbeiten, wenn sich Erstattungs- und Standortpolitik nicht widersprechen. Vielmehr sollte die Politik eine integrierte Standortpolitik verfolgen, um derartige Investitionen in Standorte zu fördern. Es wäre doch erfreulich, wenn es weit mehr solcher Jubelmeldungen über Standortinvestitionen gäbe“, so Herzog.

Allein in den letzten Jahren haben die Unternehmen in Österreich in mehrfacher Milliardenhöhe in den Standort Österreich investiert. Dadurch werden neue Arbeitsplätze geschaffen, Impulse für die Wirtschaft gesetzt und Österreichs Wettbewerbsfähigkeit als Gesundheits-, Forschungs- und Produktionsstandort international gefestigt.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Jänner 2023), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

Rückfragen & Kontakt:

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Peter Richter, BA MA MBA

Head of Communications & PR

+43 664 8860 5264

peter.richter @ pharmig.at

www.pharmig.at