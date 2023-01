FPÖ – Graf zu Hochschulplan: „Da sind nicht einmal Fragmente eines zukunftsweisenden Plans für die vier Hochschultypen enthalten“

In Polascheks Plan ist in Wahrheit nichts zu Ende gedacht und schon gar kein Finanzplan vorhanden

Wien (OTS) - „Dieser von ÖVP-Bildungsminister Polaschek heute vorgestellte Hochschulplan enthält nicht einmal Fragmente eines zukunftsweisenden Plans für die vier Hochschultypen. Polaschek zeigt mit dieser Placebo-Aktion, dass er sich in Wahrheit den drängenden Problemen an den Hochschulen in keinster Weise stellen will“, kritisierte heute FPÖ-Wissenschaftssprecher NAbg. Dr. Martin Graf.

„Überhaupt fehlt die unter der FPÖ-Regierungsbeteiligung begonnene Umstellung der Finanzierung in eine echte Studienplatzfinanzierung bei gleichzeitiger Erhöhung des kompetitiven Anteils im Finanzierungsstrang ‚Forschung‘. Ebenso gibt es auch keinen Plan, die Strukturen effizienter gestalten zu können - es muss ja nicht jedes Studienfach an jeder Universität angeboten werden. Überdies fehlt nach wie vor ein Plan für die Fachhochschulen 2023/24 und Folgejahre – auch diese Studenten brauchen eine gewisse Planbarkeit“, so Graf.

„In Summe ist diese neu vorgestellte Dachstrategie für die vier Hochschultypen (Öffentliche Universitäten, FH, PH, Privatuniversitäten) in Wirklichkeit nichts anderes als eine neuerliche Rosstäuscherei, die man aber von dieser schwarz-grünen Regierung ohnehin schon gewohnt ist. In Polascheks Plan ist in Wahrheit nichts zu Ende gedacht und schon gar kein Finanzplan vorhanden“, betonte der FPÖ-Wissenschaftssprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at