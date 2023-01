WELTjournal / WELTjournal +: „Deutschland – Kampf dem Kohleabbau“ und „Fünf vor Zwölf – Natur vor dem Kollaps“

Am 18. Jänner ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die umstrittene Räumung des von Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten besetzen Dorfes Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen hat begonnen. Der Energiekonzern RWE will das Dorf abreißen, um die darunter gelegene Braunkohle zu fördern. Die Bewohner/innen wurden ungeachtet der Proteste abgesiedelt. Lützerath liegt mittlerweile direkt an der Abbruchkante des mehr als 30 Quadratkilometer großen Kohleabbaugebiets. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 18. Jänner 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Deutschland – Kampf dem Kohleabbau“. Um 23.05 Uhr folgt die Dokumentation „Fünf vor Zwölf – Natur vor dem Kollaps“.

WELTjournal: „Deutschland – Kampf dem Kohleabbau“

„WELTjournal“-Reporter Patrick Hafner hat sich den Kampf um das Dorf Lützerath, das zu einem Symbol der Anti-Kohle- und Klimaschutzbewegung geworden ist, genauer angesehen. Er trifft Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten sowie frühere Bewohner/innen Lützeraths wieder, die er bereits vor einem Jahr begleitet hat. Den Argumenten des Energiekonzerns RWE, dass es die Kohle für die Energiesicherheit in der Krise braucht, glauben sie nicht und verweisen auf unabhängige Gutachten, die besagen, dass die Energieversorgung auch ohne die Kohle unter Lützerath möglich wäre.

WELTjournal +: „Fünf vor Zwölf – Natur vor dem Kollaps“

Seit den 1980er Jahren ist der Bestand wildlebender Tiere um mehr als 60 Prozent zurückgegangen. Durch den Verlust von Lebensraum, durch illegale Jagd, Überfischung, Industrie, Giftmüll und Monokultur-Landwirtschaft mit großflächigem Pestizid- und Herbizid-Einsatz gibt es immer weniger Säugetiere, Vögel, Reptilien und Fische auf der Welt. Auch die Artenvielfalt ist bedroht: Etwa eine Million Tier- und Pflanzenarten könnten in den nächsten Jahren ausgerottet sein – mit unabsehbaren Folgen. Im „WELTjournal +“ geht der britische Naturforscher Sir David Attenborough der Frage nach, wie es soweit kommen konnte und wie die Menschheit gegensteuern könnte.

