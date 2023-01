Bakos (NEOS) / Gremel (SPÖ) – Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft bekommt neue Führungsstruktur

Extremismusprävention wird mit eigener Projektleitung gestärkt.

Wien (OTS) - Darüber hinaus wird für das Wiener Netzwerk Demokratiekultur und Prävention (WNED) eine eigene Projektleitung geschaffen, die vom bisherigen Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs geleitet wird.

„Die Stadt folgt dem strukturellen Vorbild anderer Kinder- und Jugendanwaltschaften und schafft eine einheitliche Ansprechperson für alle Kinder und Jugendlichen in Wien“, erläutert NEOS Wien Jugendsprecherin Dolores Bakos und weiter: „Die Anliegen und Rechte der bzw. die Hilfestellung für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt sind eine enorm wichtige Aufgabe – durch unseren Initiativantrag wird die Kinder- und Jugendanwaltschaft in Wien strukturell klarer aufgestellt.“

Parallel dazu legt Wien einen weiteren Fokus auf den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Extremismus, antidemokratischen Haltungen und Gewalt.

SPÖ-Wien Kinder- und Familiensprecher Marcus Gremel betont: „Ich bedanke mich bei Ercan Nik Nafs für sein jahrelanges engagiertes Eintreten für das Wohl der Wiener Kinder und Jugendlichen. Ich freue mich sehr, dass er seine - speziell in der Extremismusprävention - umfangreiche Expertise zukünftig in einer eigenen Projektleitung für Demokratiekultur und Prävention einbringen wird."

