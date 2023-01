Start für ORF-1-Serienevent „Der Schwarm“ nach Bestseller von Frank Schätzing am 6. März

Barbara Eder inszenierte vier von acht Episoden; aus Österreich sind Franziska Weisz, Eidin Jalali und Andrea Guo beim internationalen Cast

Wien (OTS) - Basierend auf Frank Schätzings gleichnamigem Bestseller entstand „Der Schwarm“ als internationale TV-Koproduktion, bei der die österreichische Regisseurin Barbara Eder für vier von acht 45-minütigen Folgen im Regiesessel Platz nahm. Die ORF-Premiere des achtteiligen Serienevents steht am 6., 7. und 8. März 2023 jeweils ab 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1 – ergänzend dazu ist eine Dokumentation geplant. Als Teil der hochkarätigen Besetzung sind in den Hauptrollen u. a. Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim, Joshua Odjick, Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers, Takehiro Hira und der Österreicher Eidin Jalali sowie u. a. die österreichischen Schauspielerinnen Franziska Weisz und Andrea Guo, Klaas Heufer-Umlauf und Oliver Masucci in weiteren Rollen zu sehen.

Showrunner Frank Doelger („Game of Thrones“) und Frank Schätzing haben den Roman gemeinsam zur Serie adaptiert. Die Drehbücher stammen von den Autoren Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt und Michael A. Walker. Ihnen zur Seite standen als Fachberater die Polar-und Tiefseeforscherin Prof. Dr. Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut und Dr. Jon Copley, Professor of Ocean Exploration von der University of Southampton. Luke Watson (Folgen 1 und 2) und Philipp Stölzl (Folgen 7 und 8) übernahmen ebenfalls die Regie der High-End-Produktion.

Drehstart für das internationale Großprojekt war im Mai 2021. Die Außenmotive wurden im italienischen Latium, Venetien und Apulien gedreht. Nach Abschluss der Hauptdreharbeiten in den Tiburtina-Studios in Rom fanden noch bis Ende September 2021 Aufnahmen im größten Wasserstudio Europas in Brüssel statt.

Kurzinhalt:

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? In verschiedenen Regionen der Welt scheint vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschafterinnen und Wissenschafter erkennt einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt …

ORF-1-Sendetermine im Überblick:

Montag, 6. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 1

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 2

21.55 Uhr: Der Schwarm – Die Dokumentation

Dienstag, 7. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 3

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 4

21.55 Uhr: Der Schwarm – Folge 5

Mittwoch, 8. März:

20.15 Uhr: Der Schwarm – Folge 6

21.05 Uhr: Der Schwarm – Folge 7

21.55 Uhr: Der Schwarm – Folge 8

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at