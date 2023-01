20. Bezirk: Gesprächsabend „Wehrdienstverweigerung“

Am 19.1. im „Aktionsradius Wien“, Info: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) -

Wien, (OTS) Im Jänner befasst sich der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) mit der Thematik „Wehrdienstverweigerung – Ein Menschenrecht?“. Es werden „Salon-Gespräche zu Friedensvisionen“ geführt und die Frage „Helden oder Feiglinge?“ erörtert. Der nächste Termin: Am Donnerstag, 19. Jänner, geht im Vereinslokal am Gaußplatz um 19.00 Uhr ein Gesprächsabend samt einer Lesung mit dem Titel „Das Recht auf Wehrdienstverweigerung“ los. Karl Helmreich (Benediktiner) redet über die Einführung des „Zivildiensts“ in Österreich und nimmt vor allem die schwierige Lage junger Leute in Israel-Palästina unter die Lupe. Außerdem stehen „alle Kriegs- und Konfliktfelder der Welt“ im Fokus. Der Eintritt ist kostenlos. Das „Aktionsradius Wien“-Team (Leiterin: Uschi Schreiber) ersucht um Spenden und Anmeldungen: Telefon 332 26 94, E-Mail office@aktionsradius.at.

Als Moderator des Publikumsgespräches fungiert der Publizist Fritz Edlinger. Der Verein kooperiert bei der Veranstaltung mit mehreren Friedensorganisationen. Informationen über weitere Aktivitäten der „Aktionsradius Wien“-Leute im Internet: www.aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen in der Brigittenau: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse