SPÖ-Holzleitner: Österreich hat ein Problem mit Männergewalt

Bundesregierung darf Mädchen und Frauen nicht länger im Stich lassen – SPÖ-Frauen fordern u.a. permanenten Krisenstab

Wien (OTS/SK) - „Österreich hat ein Problem mit Männergewalt. Die Gewalt an Mädchen und Frauen beginnt in der Kindheit und betrifft Frauen aller Altersgruppen. Die Gewalt ist Ausdruck einer patriarchalen Gesellschaft, in der Männer glauben, Frauen zu besitzen“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. ****

Laut der Studie „Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich 2021“ haben 23 Prozent der Frauen zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich ab dem Alter von 15 Jahren körperliche Gewalt innerhalb oder außerhalb von intimen Partnerschaften erlebt. Körperliche Gewalt in intimen Beziehungen haben 14 Prozent der Frauen, die sich schon zumindest einmal in einer intimen Beziehung befunden haben, erlebt. Eine schwere Belastung stellt auch Stalking dar. Jede vierte Betroffene berichtete, über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr beharrlich verfolgt worden zu sein.

Die SPÖ-Frauen fordern einen permanenten Krisenstab, der die Zusammenarbeit von Innen- und Justizministerium und aller im Gewaltschutz tätigen Organisationen verbessert, mehr Hochrisikofallkonferenzen in ganz Österreich, 228 Millionen Euro für den Gewaltschutz und 3.000 Vollzeitstellen in Beratungseinrichtungen, den Ausbau der Frauen- und Mädchenberatungsstellen und eine solide Basisfinanzierung sowie einen Ausbau und mehr Flexibilität bei der Täterarbeit in ganz Österreich.

„Die Bundesregierung darf Mädchen und Frauen nicht länger im Stich lassen! Wir müssen alles tun, um Gewalt zu verhindern. Wir brauchen in Österreich ein komplettes Umdenken und eine Veränderung der patriarchalen Strukturen. Frauen haben das Recht auf ökonomische Unabhängigkeit und ein Leben frei von Gewalt“, so Holzleitner. (Schluss) lp

