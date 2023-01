LINK Mobility hat neuen Österreich-Chef

Josef Grabner (39) wird als Managing Director von LINK Mobility Austria die Kommunikation von Klein- und Mittelunternehmen mit ihren Kunden auf ein neues Level heben

Graz/Hamburg (OTS) - Seit Anfang 2023 wurde Josef Grabner zum neuen Managing Director von LINK Mobility Austria ernannt. Seine Vision besteht darin, die breite Nutzung von SMS und Messenger-Diensten wie WhatsApp zu Triebfedern für den Erfolg von Unternehmen zu entwickeln: „Wer heute unternehmerisch tätig ist, darf mobile Kanäle wie SMS und WhatsApp für eine direkte Kundenansprache nicht außer Acht lassen. Während sich die großen Konzerne dieses Prinzip bereits zunutze machen, sehen wir insbesondere für den Mittelstand enormes Potenzial“, erklärt Grabner, der sich in den vergangenen zwölf Jahren intensiv mit der Optimierung von Customer Experience beschäftigt hat.

Klarer Auftrag

Die Kernaufgabe von LINK Mobility ist es, seinen Business-Kunden einfache, effiziente und kostensparende Möglichkeiten zur Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern anzubieten. „Fast jeder nutzt täglich WhatsApp. Es ist einer der effizientesten Kanäle, um mit Mitmenschen zu kommunizieren. Genau darin liegt jetzt das Potenzial für Unternehmen, die via Messaging schnell und unkompliziert mit ihren Kunden in Kontakt treten und Service anbieten können“, erklärt Grabner. Grabner hat vor, insbesondere den sogenannten „Omnichannel“-Ansatz auszubauen. Dabei geht es darum, nicht ausschließlich auf einen Kommunikationskanal zu setzen (z.B. SMS), sondern je nach Zielsetzung das gesamte Spektrum des Messaging-Portfolios zu nutzen.

SMS ist Hidden-Champion

Jahre der Pandemie, explodierende Energiepreise und eine Rekordinflation haben die Wirtschaft weit über die Grenzen Österreichs hinaus unter enormen Druck gesetzt. Für viele Unternehmen ist es deshalb heute umso wichtiger, nahe an ihren Kunden zu sein und vorhandene Ressourcen optimal einzusetzen. Hier gilt die SMS immer noch als eine Art Hidden-Champion, mit der Unternehmen 98 Prozent ihrer Zielgruppe in unter drei Minuten zuverlässig erreichen. Die Performance-Vorteile kommen dabei bei klassischen Marketing-Botschaften sowie der Zusendung von Updates und Infomeldungen ebenso zum Tragen, wie bei der automatisierten Aussendung von Terminerinnerungen, welche No-Show-Raten beispielsweise in Arztpraxen und der Gastronomie erheblich reduzieren. Im DACH-Mittelstand sieht Grabner hinsichtlich Digitalisierung noch großes Potenzial. „Professionelle Kundenkommunikation via SMS und Co. ist ein Schlüsselfaktor, um effizienter zu agieren, Kunden besser zu erreichen und an das eigene Unternehmen zu binden.“





Zur Person

Nach seiner technischen Ausbildung im Bereich IT und Software Entwicklung schloss Grabner im Jahr 2007 ein Master-Studium im Bereich Informations-Management ab. Im Anschluss startete er seine Laufbahn als Software-Entwickler bei einem kleinen Unternehmen im Bereich mobiler Applikationen. Nach elf Jahren, in denen er sich bei einem namhaften österreichischen IT-Unternehmen von der Projektleitung bis zur Geschäftsleitung mit Verantwortung über sämtliche Bestandskunden engagiert hat, wechselte er 2020 als COO zu sms.at. Hier begleitete er die Transformation des Unternehmens bis zur heutigen LINK Mobility Austria, welche Teil des börsennotierten Unternehmens in Oslo ist. Als Managing Director übernimmt er gleichzeitig die Leitung der Bereiche Marketing, Produktmanagement und Customer Success im DACH-Raum.

Über LINK Mobility DACH

LINK Mobility DACH ist eine Organisation bestehend aus zwei Unternehmen: LINK Mobility Austria GmbH und die in Deutschland ansässige LINK Mobility GmbH. Gemeinsam sind sie die führenden Anbieter von B2B Mobile Messaging Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Messaging Dienstleistungen für aktuell mehr als 7.000 Geschäftskunden werden an den Standorten in Graz und Hamburg erbracht. Mittels SMS, WhatsApp, RCS und weiteren innovativen Messaging-Kanälen bietet das Unternehmen effizienzsteigernde mobile Kommunikationslösungen für zentrale Geschäftsprozesse. Im KMU-Bereich steht eine onlinebasierte Lösung für ein schnelles und einfaches Onboarding (Self-Sign-Up) zur Verfügung. Im Großkundensegment zeichnet sich LINK Mobility mittels individueller Beratung und maßgeschneiderten Produktlösungen verantwortlich.

LINK Mobility DACH ist Teil der LINK Mobility Gruppe, die als einer der führenden europäischen Anbieter von Mobile Messaging und CPaaS Lösungen unter dem Börsenticker „LINK“ an der Osloer Börse notiert ist und über Niederlassungen in 18 verschiedenen Ländern verfügt.

Mehr unter: www.linkmobility.com/de

