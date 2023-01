Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Jazz in Baden bis zur „Winterreise“ in Wiener Neustadt

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 18. Jänner, spielt ab 19.30 Uhr im Rahmen des Jazz-Cafés im Theater am Steg in Baden ST.O.L.Z. mit Helmut Strobl, Fritz Ozmec, Hannes Laszakovits und Hans Zinkl auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Im Haus der Kunst in Baden wiederum singt der Kantor Michael Kaner in Begleitung von Uli Datler und Ynon Rother am Donnerstag, 19. Jänner, unter dem Titel „Neschome" jüdische und jiddische Lieder wie „A Jiddische Mame" sowie „Tumbalalaika" und erzählt jüdische Anekdoten von einst und jetzt. Am Freitag, 20. Jänner, folgt hier ein Kammermusikabend mit Maria und Martin Ivanov, die ausgewählte Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Martin Ivanov und Fritz Kreisler zu Gehör bringen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf treten am Freitag, 20. Jänner, ab 19.30 Uhr Die Echten - Christine Kisielewsky, Stephan Gleixner, Alexander Wartha und Andy Woerz – mit „Quartessenz – Das echte Beste!“ auf. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Ebenfalls am Freitag, 20. Jänner, bringen The Gun Street Girls ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach „A Tribute to Tom Waits“ auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Am Freitag, 20. Jänner, bestreitet auch die Anton-Stadler-Musikschule mit einer „Neujahrs-Ouvertüre“ ab 19 Uhr im Stadttheater von Bruck an der Leitha den Auftakt zu ihrem Jubiläumsjahr. Eintritt: freie Spende; Platzreservierungen unter 02162/67590 und e-mail musikschulveranstaltungen @ bruckleitha.gv.at; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Im Rahmen des „Salons Ehrenfellner“ lassen die Sopranistin Cornelia Horak, die Pianistin Biliana Tzinlikova und Christoph Wagner-Trenkwitz als Moderator am Montag, 23. Jänner, ab 19 Uhr im Augustinussaal von Stift Klosterneuburg „FrauenLieder“ von Joseph Haydn, Franz Schubert, Pauline Viardot-Garcia u. a. hören. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11021720, e-mail kontakt @ salonehrenfellner.at und www.salonehrenfellner.at.

Christoph & Lollo machen im Zuge ihrer „Schispringerlieder Tour“ am Montag, 23. Jänner, ab 20 Uhr beim „Schwechater Satirefestival“ im Theater Forum Schwechat Station. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail theater @ forumschwechat.com und www.satirefestival.at.

Schließlich hat das „Bösendorfer Festival 2023“ in den Kasematten von Wiener Neustadt für Dienstag, 24. Jänner, Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ mit Günther Groissböck und Florian Krumpöck angekündigt. Beginn ist um 18.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at bzw. www.boesendorfer-wn.at.

