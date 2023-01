Für Nachhaltigkeit ausgezeichnet – Green Protect der DONAU Versicherung mit Österreichischem Umweltzeichen zertifiziert

Der Green Protect, die nachhaltige fondsgebundene Lebensversicherung der DONAU, wurde mit dem renommierten staatlichen Gütesiegel ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Am 16. Jänner 2023 überreichte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler feierlich die Österreichischen Umweltzeichen. Vorstandsdirektorin Edeltraud Fichtenbauer nahm für die DONAU die Auszeichnung für den Green Protect entgegen.

„Der Schutz der Umwelt ist für uns ein großes Anliegen. Als Versicherung achten wir bereits bei der Gestaltung unserer Produkte auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Investitionen. Die Auszeichnung des Green Protect mit dem Österreichischen Umweltzeichen freut mich besonders“, hebt Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der DONAU Versicherung, hervor. „Es ist eine wunderbare Anerkennung unserer Bestrebungen, die Vorsorge attraktiv und nachhaltig zu gestalten. Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung Green Protect bieten wir die anerkannte Sicherheit, dass nachhaltige Kriterien erfüllt sind. Für unsere Kundinnen und Kunden eröffnet sich damit eine nachhaltige und attraktive Veranlagungsmöglichkeit mit dem Schutz einer Lebensversicherung.“

Green Protect mit Dreifachschutz

Der Green Protect, eine fondsgebundene Lebensversicherung der DONAU, bietet die attraktive Möglichkeit, anzusparen und Vermögen aufzubauen. Investiert wird ausschließlich in Fonds, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert sind. So wird die Umwelt geschützt, auf die Einhaltung sozialer sowie ethischer Standards geachtet, gleichzeitig Vermögen aufgebaut und ein wirksamer Schutz für die Angehörigen erreicht.

Vorteile des Green Protect im Überblick

• Der Umwelt zuliebe: Investiert wird ausschließlich in mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifizierte Fonds.

• Sicherheit für das Zusatzeinkommen in der Pension: Durch die Rententafelgarantie wird die bei Abschluss gültige Rententafel für die Berechnung herangezogen.

• Schutz für die Hinterbliebenen: Ablebensschutz bis 200.000 Euro wählbar.

• Flexibilität auch am Ende der Laufzeit: Ob das angesparte Guthaben lebenslang, zeitlich befristet oder einmalig ausbezahlt werden soll, wird erst zum Laufzeitende entschieden.

• Möglichkeit der Prämienfreistellung und Kapitalentnahme.

Green Protect mit Umweltzeichen

Information zum Green Protect



Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt ist bei Ihrem DONAU-Berater/bei Ihrer DONAU-Beraterin schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich. Die jeweils aktuellste Fassung finden Sie auch auf der Website der DONAU Versicherung unter www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter.



Hinweis: Zweck dieser Presseaussendung ist eine kurze und geraffte Information über das Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Die Unterlage wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

