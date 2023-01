Kostenlose Wiener Lernhilfe der Volkshochschulen: Anmeldung ab sofort möglich

1.100 Lernhilfekurse sowie Lernstationen, Online-Kurse und Angebote für Volksschüler*innen bieten im Frühjahr Unterstützung in Mathe, Deutsch und Englisch.

Wien (OTS) - Die Angebote der Wiener Lernhilfe starten am 13. Februar 2023 wieder mit kostenlosen Unterstützungsangeboten in Mathematik, Deutsch und Englisch. Sie stehen Schüler*innen von Wiener Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Volksschulen zur Verfügung.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die aktuelle Teuerung betrifft alle Lebensbereiche und in diesen schwierigen Zeiten ist es für viele Eltern kaum möglich, ihren Kindern auch noch kostspielige Nachhilfe zu finanzieren. Daher bieten wir auch dieses Semester tausenden Schüler*innen kostenlose Unterstützung im Rahmen der Wiener Lernhilfe. Unser Ziel ist es, dass alle Kinder bestmöglich auf Ihrem Bildungsweg begleitet werden und der Schulerfolg nicht von Inflation und Krise beeinflusst wird.“

Die Angebotspalette umfasst 1.100 Lernhilfekurse für bis zu 11.000 Schüler*innen aus Mittelschulen und AHS-Unterstufen, die direkt an rund 120 Schulstandorten stattfinden. Außerdem gibt es 100 Online-Kurse und die offenen VHS Lernstationen für rasche und unkomplizierte Unterstützung. Zusätzlich werden auch dieses Semester rund 120 Kurse für Volksschüler*innen angeboten. Die Anmeldung für alle Angebote ist ab sofort möglich.

Für jedes Kind das richtige Format

Die VHS-Lernhilfekurse finden einmal wöchentlich statt und dauern zwei Unterrichtseinheiten. Durch dieses regelmäßige Lernen können die Schüler*innen ihre Lerntechniken und -strategien weiterentwickeln und das Gelernte langfristig festigen. Wer lieber von zu Hause aus lernt, kann einen der 100 Online-Kurse besuchen. Sie dauern jeweils eine Stunde und fördern zusätzlich auch digitale Kompetenzen.

„Mit unseren Lernhilfeangeboten wollen wir Kindern nicht nur einen positiven Schulerfolg, sondern auch einen ebensolchen Zugang zum Lernen ermöglichen. Mit verschiedenen Formaten gehen wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder ein und schaffen eine angstfreie Lernatmosphäre, die Schüler*innen mit dem nötigen Rüstzeug ausstattet, um den Schulstoff gut bewältigen zu können“, erläutert Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Lernstationen an VHS-Standorten

Unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum Lernstoff, zur Hausübung oder zur Schularbeitsvorbereitung bieten die VHS Lernstationen. Sie finden direkt an 19 VHS-Standorten statt und sind ein offenes Angebot für alle, die rasche Hilfe benötigen oder Fragen in mehreren Fächern haben. Schüler*innen können am selben Tag zwischen verschiedenen Fächern wechseln und so lange bleiben, bis ihre Fragen beantwortet sind. Hier ist keine Anmeldung nötig.

Die VHS Lernstationen finden von Montag bis Donnerstag – an ausgewählten Standorten auch freitags – zwischen 14:30 und 17:30 Uhr statt (außer an schulfreien Tagen und in den Ferien).

Angebot für Volksschüler*innen ausgebaut

Auch für jüngere Schüler*innen gibt es Kurse im Rahmen der Wiener Lernhilfe. Dieses Semester wurde das Angebot auf 120 Kurse erhöht und bietet so bis zu 1200 Schüler*innen die Chance auf kostenlose Unterstützung. In den VHS Lernhilfekursen für Volksschulkinder werden Lerninhalte der Fächer Deutsch, Mathematik und Deutsch Start (für Kinder, die Deutsch neu lernen) spielerisch und kreativ wiederholt. Die Freude am Fach und am Lernen steht im Vordergrund und wird in Kleingruppen von max. 10 Teilnehmer*innen gefördert. Die Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden an mehreren Standorten in ganz Wien statt.



Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.vhs.at/lernhilfe .

