Volksanwaltschaft hält Sprechtage in allen Bundesländern ab

Schwarz, Achitz und Rosenkranz nehmen persönlich Beschwerden über Behörden entgegen

Wien (OTS) - Wer sich von einer Behörde ungerecht behandelt fühlt, kann sich an die Volksanwaltschaft wenden. „Wir schauen uns die Vorwürfe genau an, fragen bei der Behörde nach und prüfen sorgfältig. In vielen Fällen können wir den Betroffenen helfen und eine Lösung erreichen“, sagt Volksanwältin Gaby Schwarz, die Vorsitzende der Volksanwaltschaft. Sie und ihre Amtskollegen Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz halten laufend Sprechtage in allen Bundesländern ab. Aktuelle Termine finden Sie unter www.volksanwaltschaft.at/sprechtage. Schwarz möchte vor allem Frauen ermutigen, die Hilfe der Volksanwaltschaft in Anspruch zu nehmen: „Wir wollen, dass sich auch die Frauen ohne zu zögern an uns wenden und um Unterstützung bitten, wenn sie sich von einer Behörde ungerecht behandelt fühlen."

„Viele Menschen wollen von Mensch zu Mensch erklären, worüber sie sich beschweren. Sie bringen ihr Anliegen lieber persönlich vor, als dass sie ausführliche Briefe schreiben. Deshalb ist es uns so wichtig, regelmäßig in ganz Österreich unterwegs zu sein“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz. Beschweren können sich alle, unabhängig von Alter oder Nationalität, die sich von Behörden, aber auch von Einrichtungen wie Sozialversicherungen oder dem Arbeitsmarktservice ungerecht behandelt fühlen. In sieben Bundesländern prüft die Volksanwaltschaft zudem die Landesbehörden. Nur in Tirol und Vorarlberg gibt es dafür eigene Landesvolksanwaltschaften.

„Die Fälle, die an uns als Volksanwaltschaft herangetragen werden, sind unglaublich vielfältig“, sagt Volksanwalt Walter Rosenkranz: „Das Spektrum reicht von Beschwerden über Polizeistrafen, über fehlende Akteneinsicht in einen baupolizeilichen Akt bis hin zur falschen Pflegegeld-Einstufung." Gesetzlich nicht möglich ist es der Volksanwaltschaft, Gerichtsurteile zu prüfen oder in private Rechtsstreitigkeiten, etwa mit Nachbarn oder Unternehmen, einzugreifen.

SERVICE:

Alle Sprechtagstermine: www.volksanwaltschaft.at/sprechtage

Weitere Kontakt- und Beschwerdemöglichkeiten: shorturl.at/kpsCP





Rückfragen & Kontakt:

Volksanwaltschaft

Mag. Agnieszka Kern, MA

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

+43 (0) 1 515 05 - 204

agnieszka.kern @ volksanwaltschaft.gv.at

www.volksanwaltschaft.gv.at