Rainer Pflügler (40) neuer Sales Director bei Kreditversicherer Acredia

Der erfahrene Manager steuert ab Februar den Vertrieb in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und in Teilen von Wien und Niederösterreich.

Wien (OTS) - Anfang Februar steigt Rainer Pflügler als Sales Director bei Acredia, der führenden Kreditversicherung in Österreich, ein. Der gebürtige Oberösterreicher war lange Jahre als Geschäftsführer in der Automobilbranche erfolgreich. Gemeinsam mit seinem Team zeichnet er bei Acredia für Strategie, Neukundengewinnung und Betreuung von Unternehmen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg sowie Teilen von Wien und Niederösterreich verantwortlich. Außerdem übernimmt er die Verantwortung für die Bürostandorte Linz und Innsbruck.

„Unternehmen sind heute mit vielen, gleichzeitig auftretenden Krisen konfrontiert“ meint Pflügler. „Mein Ziel ist es, für unsere Kundinnen und Kunden ein verlässlicher und stabiler Partner zu sein, damit sie ihre Geschäfte weiterhin mutig vorantreiben können.“

Über die Acredia-Gruppe

Acredia ist mit einem Marktanteil von über 50 Prozent und einem Gesamtobligo von mehr als 29 Milliarden Euro Österreichs führende Kreditversicherung und schützt offene Forderungen im In- und Ausland.

Acredia steht im Eigentum einer Managementholding – 49 Prozent hält die Euler Hermes AG, Hamburg und 51 Prozent die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien. Der Umsatz der Acredia-Gruppe beträgt insgesamt 83,5 Millionen Euro. Acredia hat sich für das Gütesiegel „equalitA“ des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort qualifiziert und zählt damit zu Österreichs Unternehmen, die innerbetriebliche Frauenförderung aktiv leben. www.acredia.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marion Koll, Pressesprecherin Acredia Versicherung AG

Tel.: +43 (0)5 01 02-2150, Mobil: +43 664 80102 2150

E-Mail: marion.koll @ acredia.at



Susanne Wegscheider, Agentur com_unit

Mobil: +43 664 280 16 18

E-Mail: susanne.wegscheider @ comunit.at