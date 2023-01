BMW Group stellt 17 österreichischen Berufsschulen 17 Automobile und 30 Motoren im Wert von über 1,5 Millionen Euro zur Verfügung

Es braucht Top-Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen, welche stark vernetzt sind und spannende sowie praxisnahe Ausbildungen garantieren. Wir werden auch in Zukunft bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, um den Wirtschafts- und Bildungsstandort Salzburg weiter zu stärken Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer 1/2

Als attraktiver Arbeitgeber in der Region möchten wir eine praxisnahe Ausbildung bieten und Begeisterung für unsere Fahrzeuge schaffen. Emotionale Erlebnisse und Freude an der Ausbildung, das ist unser Antrieb Christian Morawa, CEO BMW Austria 2/2

Salzburg (OTS) - Die BMW Group setzt ihr Engagement für die Ausbildung junger Menschen fort und übergab am BMW Group Campus Salzburg 17 BMW und MINI sowie 30 Motoren für Schulungszwecke an 17 österreichische Berufsschulen. Die Modelle und Motoren haben einen Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro und verfügen über die neueste und innovativste Fahrzeugtechnologie. Alle 30 Motoren, die für Ausbildungszwecke zur Verfügung gestellt werden, stammen aus dem BMW Group Werk Steyr.

Als Top-Arbeitgeber setzt die BMW Group weiterhin stark ihr Engagement für die Ausbildung junger Menschen fort und investiert damit unter anderem auch in den Wirtschaftsstandort Österreich. „Diese jungen Menschen haben die Zukunft der Automobilindustrie in den Händen. Als attraktiver Arbeitgeber in der Region möchten wir eine praxisnahe Ausbildung bieten und Begeisterung für unsere Fahrzeuge schaffen. Emotionale Erlebnisse und Freude an der Ausbildung, das ist unser Antrieb “, so Christian Morawa, CEO BMW Austria, bei der Übergabe.

Investition in eine Ausbildung mit Knowhow aus Österreich.

Bereits seit vielen Jahren unterstützt die BMW Group Bildungseinrichtungen in Österreich und investiert als einer der beliebtesten Arbeitgeber des Landes konsequent in eine praxisnahe Ausbildung von jungen Menschen. Hierbei setzt das Unternehmen auf moderne Infrastrukturen und Knowhow aus Österreich. 2022 stellte die BMW Group in Österreich zusammen mit seinen Händlerpartnern 129 neue Lehrlinge ein. Das entspricht einer Steigerung von über 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Praxisnahe Ausbildung mit regionaler Wertschöpfung.

Das Ziel der Zusammenarbeit ist, noch stärkere Synergien zwischen regionalen, attraktiven Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen zu schaffen. Salzburgs Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer: „ Es braucht Top-Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen, welche stark vernetzt sind und spannende sowie praxisnahe Ausbildungen garantieren. Wir werden auch in Zukunft bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, um den Wirtschafts- und Bildungsstandort Salzburg weiter zu stärken “. Insgesamt profitieren von den zur Verfügung gestellten Modellen über 6.000 Schüler und Schülerinnen, die ihr theoretisches Wissen am Fahrzeug erproben können. Mit beliebten und attraktiven Marken wie BMW und MINI schafft man einen zusätzlichen Anreiz und Begeisterung für die Ausbildung. Zusätzlich kommen die Jugendlichen bereits früh mit ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber und dessen Produkte in Berührung. Man setzt somit die optimalen Voraussetzungen für eine Karriere in einem spannenden Berufsumfeld.

Weitere Informationen finden Sie im BMW PressClub.

Rückfragen & Kontakt:

BMW Group in Österreich

Leiter Kommunikation Zentral- und Südosteuropa

+43 662 8383 9100

michael.ebner @ bmwgroup.at