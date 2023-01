Takeda ist auch 2023 wieder Top Employer

Das biopharmazeutische Unternehmen wurde auf globaler, europäischer und nationaler Ebene ausgezeichnet

Wien (OTS) - Takeda in Österreich, der größte Pharmaarbeitgeber des Landes, wurde erneut als „Top Employer Austria 2023“ ausgezeichnet. Das internationale Unternehmen erhält damit erneut die Bestätigung für eine herausragende Arbeitsumgebung, die den 4.500 Mitarbeiter*innen in Österreich und den 50.000 Mitarbeiter*innen weltweit geboten wird. Zusätzlich zu der globalen Zertifizierung ist Takeda in 22 Ländern als Top-Arbeitgeber anerkannt.

Global Top Employer

Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde Takeda international offiziell vom Top Employers Institute als „Global Top Employer 2023“ als eines von 15 Unternehmen weltweit ausgezeichnet. Die Zertifizierung wird jährlich an Unternehmen vergeben, die sich strukturiert und umfassend für ihre Mitarbeitenden einsetzen. Alexandra Hilgers, Human Resources Senior Director bei Takeda in Österreich, erklärt: „Die wiederholte internationale und nationale Auszeichnung ist ein großer Erfolg für uns alle und zeigt die Kontinuität und Nachhaltigkeit unserer Bemühungen. Durch vielfältige Initiativen und Angebote sowie eine gelebte Speak Up Culture wollen wir eine außergewöhnliche Employee Experience und optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit unsere Mitarbeiter*innen ihr Potenzial voll entfalten können.“

Für die Evaluierung wurden die Niederlassungen von Takeda umfassend analysiert und nach objektiven Kriterien bewertet. Das Top Employers Institute zertifiziert Unternehmen auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer HR-Best-Practices-Survey. Diese Umfrage deckt alle Aspekte des Personalwesens und sämtliche Maßnahmen, die sich an Mitarbeiter*innen richten, ab, darunter: Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Fortbildung, Wohlbefinden, Engagement, Diversity & Inclusion und vieles mehr.

Weitere Auszeichnungen

Top Employer 2023 ist nicht die einzige Zertifizierung, die das Unternehmen erhalten hat. Takeda wurde auch von der Organisation Best Places to Work ausgezeichnet und erreichte im Europa-Ranking wie schon im Vorjahr den Spitzenplatz vor allen anderen teilnehmenden Unternehmen, sowie Platz 2 im globalen Ranking. Die herausragende Mitarbeiter*innen-Erfahrung bei Takeda in Österreich wurde letztes Jahr auch mit dem Employee Experience Award ausgezeichnet. Bereits 2004 erhielt der heute größte Pharmaarbeitgeber des Landes den Bundespreis für das frauen- und familienfreundlichste Unternehmen Österreichs. Für die diversen Angebote zur optimalen Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde wurde dem Unternehmen 2008 vom Wirtschaftsministerium das erste Vollzertifikat für „berufundfamilie“ verliehen. Dieses konnte seitdem durch zusätzliches Engagement und regelmäßige Re-Auditierungen beibehalten werden. Takeda trägt auch stolz das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung und hat beim österreichischen Firmen Fitness Award 2022 in der Kategorie „Corporate Wellbeing“ den ersten Platz erreicht.

Die Takeda Experience im Jobportal entdecken

Hilgers betont: „Bei Takeda arbeiten bedeutet arbeiten mit Sinn. Unser Ziel ist es, Menschen eine bessere Gesundheit zu ermöglichen. Takeda ist laufend auf der Suche nach Talenten für die verschiedensten Bereiche – Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Behinderung oder Einschränkungen spielen dabei keine Rolle. Wir setzen auf ein konsequentes Diversity-Equity-and-Inclusion-Management und auf ein breites Spektrum an Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu zählen neben Job Rotations im In- und Ausland auch Trainings- und Mentoringprogramme sowie die Teilnahme an Netzwerkgruppen. Wer gerade auf Jobsuche ist, ist herzlich eingeladen auf dem Takeda Bewerbungsportal www.takedajobs.com/austria die vielfältigen Positionen zu entdecken.“

Über Takeda international

Takeda ist ein weltweit führendes, werteorientiertes, forschendes, biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Takeda hat sich zum Ziel gesetzt lebensverbessernde und -erhaltende Arzneimittel für die Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen zu entwickeln, zu produzieren und verfügbar zu machen. Dabei steht immer das Engagement für Patient*innen, Mitarbeitende und die Umwelt im Vordergrund. https://www.takeda.com.

Über Takeda in Österreich

In Österreich arbeitet Takeda entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: Forschung & Entwicklung, Plasmaaufbringung, Produktion und Vertrieb. Takeda ist der größte Pharmaarbeitgeber Österreichs. Über 4.500 Mitarbeiter*innen tragen täglich dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in die ganze Welt gelangen und Patient*innen in Österreich Zugang zu innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Die Entwicklungs- und Produktionsstandorte von Takeda befinden sich in Wien, Linz und Orth an der Donau. Das österreichische Produktportfolio von Takeda hilft Patient*innen unter anderem in den Bereichen Onkologie, Hämophilie und Genetische Erkrankungen, Gastroenterologie und Immunologie. https://www.takeda.at.

