ARBÖ: Die Jagd auf die „goldenen Gämsen“ und auf das Nightrace oder Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel und Weltcup-Rennen in Schladming

Wien (OTS) - Die kommenden Tage bieten 2 sportliche Wintersport-Klassiker sowie 2 Häuselbauer-Messen und das Erlebnis „Holiday on Ice“. Vor allem die „Hahnenkamm-Rennen“ und das „Night-Race“ sowie der Riesentorlauf in Schladming werden laut Einschätzungen des ARBÖ zehntausende Besucher pro Tag anziehen. Aber auch rund um die Häuselbauer-Messen in Graz und Tulln sowie bei „Holiday on Ice“ in Wien werden Verkehrsprobleme nicht ausbleiben.



Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Jänner, findet in Kitzbühel die Jagd auf die „goldene Gams“, die Siegertrophäe der Hahnenkamm-Rennen, statt. Am Freitag startet die „Kitzbühel Abfahrt“ ab 11.30 Uhr, die wie die „Hahnenkamm-Abfahrt“ am Samstag ebenfalls ab 11.30 Uhr über die legendäre Streif führt. Am Sonntag geht der 1. Durchgang des „Hahnenkamm“-Slaloms ab ca. 10.30 Uhr über den Ganslern-Hang. Der Sieger wird ab 13.30 Uhr im 2. Durchgang gekürt. Auch heuer greifen die Veranstalter wieder auf das bewährte Verkehrskonzept zurück. Großparkplätze in Kirchberg und „Kitzbühel-Süd“ sollten ausreichend Standplätze für die zahlreich erwartenden PKWs bieten. Buslenker finden zwei eigens eingerichtete Parkplätze, den Parkplatz Schwarzsee (ca. 20 Minuten Gehzeit zum Zielstadion) und Hauptbahnhof (ca. 15 Gehminuten vom Ziel entfernt) vor. Zum Zielgelände gelangt man mit einem speziellen Shuttleservice. Der "Hahnenkamm-Express" verkehrt ab den Bahnhöfen in Kirchberg und Oberndorf und bringt die Fans sicher (und für Besucher mit Gästekarte kostenlos) zum Veranstaltungsort. Genauere Informationen sind bei der ÖBB unter der Telefonnummer 05/1717 erhältlich. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten speziell zum Publikums-Magneten schlechthin, der Abfahrt am Samstag und zum Teil am Sonntag rund um Kitzbühel, besonders auf der Pass Thurn Straße (B161) und der Brixentalstraße (B170) sowie der Loferer Straße (B178) Staus und lange Verzögerungen.



Zwei Tage nach dem Kitzbühel-Slalom am Dienstag, 17. Jänner, küren die „Torlauf-Experten“ einen Sieger auf der Planai in Schladming im „NIGHT-Race“. Zum Rennen, das mit dem 1. Durchgang ab 17.45 Uhr startet, werden 30.000 bis 40.000 Besucher erwartet. Am Mittwoch, 18. Jänner, werden rund 10.000 Fans zum Riesentorlauf auf der WM-Strecke von 2023 erwartet. Auch in Schladming können die Organisatoren auf ein jahrelang bewährtes Verkehrskonzept mit Großparkplätzen zurückgreifen. Dennoch scheinen in den späteren Nachmittagsstunden längere Verzögerungen mit Staus auf der Ennstalstraße (B320) und auf der Pyhrnautobahn (A9) vor der Ausfahrt Liezen sowie der Tauernautobahn (A10) vor dem Knoten Ennstal laut ARBÖ als nicht unwahrscheinlich.



Zwtl.: „HÄUSELBAUER MESSE GRAZ“ und „HausBau + EnergieSparen Tulln“ als Publikumsmagnete



Die Häuselbauer und Renovierer in Österreich haben am kommenden Wochenende gleich zwei Möglichkeiten, sich über Trends und Neuheiten zu informieren. Ab Donnerstag, 19. Jänner, startet die Häuselbauer Messe Graz am Messegelände der steirischen Landeshauptstadt. Einen Tag später beginnt die „HausBau + EnergieSparen Tulln 2023“ am Messegeländer der gleichnamigen Stadt. Beide Messen enden am 22. Jänner.



In Graz informieren über 400 Austeller rund 40.000 Besucher auf ca. 60.000 Quadratmetern täglich von 9 bis 18 Uhr über Themen wie Bauberatung und Planung, Baustoffe, Inneneinrichtung oder Heizen. Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten besonders am Samstag und Sonntag längere Verzögerungen auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße und der Liebenauer Tangente sowie rund um das Messegelände einplanen.

Der ARBÖ-Tipp: Während man in der Fröhlichgasse (rund 1.200 Stellplätze) und am Messegelände selbst (etwa 400 Stellplätze) meist vergeblich nach einem Parkplatz sucht, empfiehlt der ARBÖ-Informationsdienst, die Anreise generell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu planen. Mit den Haltestellen der Linien 4, 5, 6 (13) erreicht man das Veranstaltungsgelände in nur wenigen Gehminuten.



In Tulln stehen den 280 Austellern rund 20.000 Quadratmeter für die Präsentation ihrer Informationen und Produkte in den Bereichen privater Hausbau, Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik zur Verfügung. Speziell am Samstag und Sonntag sollten deshalb rund um das Veranstaltungsgelände und auch auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) im Bereich der Abfahrt Tulln zäher Verkehr und kurze Verzögerungen einkalkuliert werden.



Zwtl.: „Holiday on Ice“ in Wiener Stadthalle



Ab Mittwoch, 18. Jänner, nimmt Holiday on Ice mit der Show „SUPERNOVA“ sein Publikum mit auf eine Abenteuerreise von der Erde zu den Sternen. Die „Kufen-Künstler“ werden bis 22. Jänner und von 26. bis 29. Jänner zigtausende Besucherinnen und Besucher in der Wiener Stadthalle begeistern und zum Teil zum Staunen bringen. Vor allem vor Beginn der Shows an den Wochentagen, die jeweils um 19 Uhr bzw. am Freitag ab 17 Uhr anfangen, werden Staus und längere Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben.



„Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten die generelle Kurzparkzone, welche von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt, beachten. Die Parkdauer ist hier auf maximal 2 Stunden begrenzt. Nicht nur am Wochenende gilt es die Anwohnerparkplätze, die nur für Parkpickerl-Besitzer des 15. Bezirks reserviert sind, zu respektieren. Als Stellplatzinformationen bieten sich die Märzparkgarage und Stadthallengarage an. In beiden gelten Veranstaltungspauschalen. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle mit der U-Bahnlinien U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A gut erreichbar“, berichten die ARBÖ-Verkehrsexperten.

