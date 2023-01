Wölbitsch ad Wien Energie: Auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs wurden Termingeschäfte abgeschlossen

Befragung des Geschäftsführers der Wien Energie Michael Strebl

Wien (OTS) - „Vor allem eines hat die heutige Befragung des Geschäftsführers der Wien Energie Michael Strebl gezeigt. Auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs wurden Termingeschäfte abgeschlossen. Und das, obwohl zwei Experten, die beim letzten Mal geladen waren, dies als verantwortungslos angesehen haben“, so Klubobmann Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion.

Zudem seien im Zuge der heutigen Befragungen auch zahlreiche Widersprüche aufgedeckt worden. So habe Strebl im Gegensatz zu Weinelt verlautbart, dass es vor der Vergabe der beiden Notkredite diverse Kontakte zur Stadt gegeben habe. Vor allem der Magistratsdirektor soll seitens des Geschäftsführers der Wien Energie kontaktiert worden sein. „Es ist daher wohl davon auszugehen, dass dies auch die Sphäre des Bürgermeisters erreicht hat, der ja stets behauptet hat, dass er in Zusammenhang mit dem ersten Kredit der Stadt erst am 15. Juli 2022 informiert worden ist. Die Erzählung der SPÖ wird zunehmend brüchig“, so Wölbitsch weiter.

Im Gegensatz zu Weinelt habe Strebl auch hervorgestrichen, dass es zu Preisanstiegen im Herbst 2021 gekommen sei, somit der Liquiditätsbedarf gestiegen sei und man sich Fremdmittel besorgt habe. Damit habe er auch zum Ausdruck gebracht, dass die prekäre Situation auch nicht plötzlich entstanden sei. „Von einem Notfall kann daher nicht gesprochen werden“, so Wölbitsch weiter und abschließend: „Auffällig war, dass viele Fragen seitens Strebl schlichtweg nicht beantwortet wurden. Eine weitere Ladung, wie bei Peter Weinelt, wird auch hier definitiv angestrebt.“

