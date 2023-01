SJ-Muthsam: “Leistungsdruck stoppen, psychologisches Angebot ausbauen!”

Sozialistische Jugend Niederösterreich veranstaltet Medienaktion in St. Pöltner Innenstadt

St. Pölten (OTS) - “Zwei Drittel aller Schüler_innen leiden an einer depressiven Symptomatik. Der Grund dafür? Zukunftsängste, Perspektivlosigkeit und steigender Leistungsdruck. Unsere Generation kennt kaum etwas anderes als eine Dauerkrise - Pandemie, Krieg in Europa, Gewalt an Frauen, Teuerung. Trotz alledem wird von uns erwartet, in der Schule Leistung abzuliefern, als wäre nie etwas gewesen.” , sagt Amelie Muthsam, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Niederösterreich und SPÖ-Jugendkandidatin für die Landtagswahl, am Rande einer Medienaktion. Im Rahmen ihrer Wahlkampagne thematisiert die SJ aktuell die prekären Zustände im Bildungssystem und welche Auswirkungen dies auf Schüler_innen hat.

Muthsam führt weiter aus: “Unser Schulsystem ist veraltet. Unsere Stärken, Talente und Ideen können nicht in Momentaufnahmen festgehalten werden, aktuell werden wir einfach in Schubladen gesteckt. Die Daten zur psychischen Gesundheit Jugendlicher sind ganz klar eines: ein Hilfeschrei. Leere Versprechen seitens der Politik verschaffen da keine Abhilfe - unsere Probleme müssen gehört und ernst genommen werden!”

“Für uns ist klar: Schule macht krank! Es braucht dringend ein flächendeckendes psychologisches Angebot in ganz Niederösterreich und Maßnahmen, um jungen Menschen in diesem Land endlich eine Perspektive zu bieten! Unsere Anliegen müssen endlich auf die politische Agenda!“ , so Muthsam abschließend.

