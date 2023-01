UK-Reindl (SPÖ): Eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,001 Prozent!

Marktentwicklung des 26.8. war nicht vorhersehbar.

Wien (OTS/SPW-K) - “Bei der Wien Energie ist die sichere Versorgung der Wiener:innen die oberste Priorität. Sie haben frühzeitig eine Taskforce eingesetzt und laufend die aktuelle Lage im Handel beurteilt und Stresstests gemacht. Das geht aus der heutigen Befragung des Zeugen Michael Strebl hervor”, kommentiert SP-Fraktionsführer Thomas Reindl die Befragung des zweiten Zeugen in der Untersuchungskommission zur Wien Energie. Der Wien Energie-Chef Strebl berichtet dabei über die Hintergründe des “Black Friday” am 26. August 2022. “Am 26.8. kam es dann zum viel zitierten „Black Friday“. Der Strompreis schoss auf Rekordhöhen”, so Reindl und weiter “Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Konstellation lag bei weniger als 0,001 Prozent und damit außerhalb jedes Szenarios. Diese Marktentwicklung des 26.8. war nicht vorhersehbar.”



Weiters berichtet Stebl dass um die Liquidität auch bei einer weiteren Extrementwicklung in der Folgewoche sicherzustellen, Bundesmittel beantragt wurden. “Bis heute musste das Darlehen des Bundes nicht verwendet werden, die Mittel der Stadt Wien wurden bereits im Dezember vollständig zurückgezahlt”, erläutert Reindl.

