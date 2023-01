Reindl (SPÖ): Klare Worte in UK-Wien-Energie

Energiemanager Weinelt hat mehrfach über die Dringlichkeit und Notwendigkeit eines hoch dramatischen Sommers ausgesagt.

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir haben heute erstmals einen Einblick über die Hintergründe der Entscheidung seitens der Wiener Stadtwerke im Sommer 2022 bekommen. Die Situation nach dem Preisbeben am Energiemarkt war absolut ernst zu nehmen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass der fehlende Schutzschirm in Österreich die Lage zusätzlich verschärft hat. Wien musste dringend handeln, um Schlimmeres zu verhindern" sagt SP-Fraktionssprecher Thomas Reindl zur Zeugenaussage von Peter Weinelt, stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke.

In der zweiten UK-Sitzung wurde ein Bild gezeichnet, das deutlich macht, dass das Nichthandeln auf Bundesebene die Versorgung von 2 Millionen Menschen in eine ernstzunehmende Schieflage gebracht hat. Noch dazu hat Wien Energie in der Phase viele Kund:innen zusätzlich aufgenommen, die von anderen Energieanbietern in dieser turbulenten Zeit im Regen stehen gelassen wurden.

Zwt.: Fehlender Schutzschirm hat Lage verschärft

Laut Aussage des Energiemanagers hat der fehlende Schutzschirm seitens Europas und Österreichs eine brenzlige Situation verschärft. Weinelt verweist auf ein Papier des europäischen Verbands der Energiehandelsunternehmen, das schon im März auf unvorhersehbare Entwicklungen an der Energiebörse hingewiesen und von Europa einen Schutzschirm eingefordert hat.

Zwt.: Relevante Stellen informiert

"Was uns auch klar dargelegt wurde, ist der Ablauf der Kommunikation und dass es hier regelmäßig einen Austausch der handelnden Personen gab. Als die Preise dann erstmals im Juli durch die Decke gegangen sind, ist das Krisenmanagement angesprungen. Soweit sich das Bild heute darlegt, haben alle Akteure verantwortungsvoll gehandelt und angesichts der Dramatik auch rechtzeitig die richtigen Handlungen gesetzt", so Reindl abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at