Mit einer Ausstellung in Wien startet die New Design University in Kooperation mit der FSB in das Jahr 2023

St. Pölten (OTS) - Otl Aicher zählt zu den wichtigsten deutschen Gestaltern des 20. Jahrhunderts und hat die Unternehmenskultur der Marke FSB nachhaltig geprägt: 2022 wäre Otl Aicher 100 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum nahm der Premium-Beschlaghersteller zum Anlass, sich mit diversen Projekten und Veranstaltungen intensiv mit dem Wirken und Schaffen Otl Aichers auseinanderzusetzen, es aus Sicht der heutigen Zeit zu betrachten und kritisch zu hinterfragen. Im Januar 2023 eröffnet nun eine von Studierenden des Masters Innenarchitektur & visuelle Kommunikation der New Design University St. Pölten entwickelte Ausstellung in Wien. Als selektive Rückschau auf das praktische Werk und das Denken von Otl Aicher verliert die Ausstellung den Blick in die Zukunft nicht aus dem Auge: In eigenen Projekten denken Studierende unterschiedliche Aspekte der Design-Philosophie des wegweisenden Gestalters kritisch weiter. Ergänzend zur Ausstellung wird die Bedeutung von Otl Aicher und seinen Thesen für heutige Designer:innen im Rahmen eines Symposiums untersucht und diskutiert.



Als Mitbegründer der Hochschule für Gestaltung Ulm und Gestaltungsbeauftragter der Olympischen Spiele 1972 in München wurde Otl Aicher (1922-1991) bekannt. Er gilt bis heute als treibende Kraft des radikalen Wandels im Designdenken, der sich in den 1960er und 1970er Jahren vor allem in Deutschland vollzog und der in beiden Bereichen neue Maßstäbe für Perfektionismus und Modernität setze. So postulierte Aicher: „Philosophie und Design gehen auf einen gemeinsamen Punkt zu. Philosophie im Denken, Design im Machen.“ Mit der engen Verbindung seiner Design-Philosophie mit dem aktiven Schaffungsprozess definierte Aicher so ein neues Verständnis für Gestaltung. Wie aktuell seine Gedanken, theoretischen Ausführungen und praktischen Umsetzungen auch heute noch sind, zeigten und zeigen zahlreiche Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen anlässlich des 100. Geburtsjubiläums.



Die Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG verdankt der Mitte der 1980er Jahre begonnenen Zusammenarbeit mit dem einflussreichen Gestalter und Theoretiker Otl Aicher nicht nur ihr prägnantes, von einer Türklinke des Philosophen Ludwig Wittgenstein inspiriertes Logo. Der Pionier der visuellen Kommunikation entwickelte für FSB ein bis ins letzte Detail durchdachtes Erscheinungsbild, das Corporate Identity in ihrem eigentlichen Sinne zum Ausdruck bringt – und etablierte eine fundierte Unternehmenskultur.



Ausgehend von dieser engen Verbindung nahm FSB Otl Aichers Geburtsjubiläum zum Anlass, gemeinsam mit der New Design University Privatuniversität St. Pölten eine intensive Auseinandersetzung anzustoßen. Deren Ergebnisse werden nun im Rahmen der Ausstellung „Das O und A. Otl Aicher – aus dem Machen denken. Ein Blick zurück und nach vorne.“ präsentiert. „Die Beschäftigung mit Otl Aichers Thesen unter zukunftsgerichteten Überlegungen und in Zusammenarbeit mit Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG ist für uns als Spezialuniversität für Gestaltung eine große Bereicherung“, so NDU-Rektor Herbert Grüner.



Am 27. Januar eröffnet im designforum Wien die von Studierenden des Master-Studiengangs Innenarchitektur & visuelle Kommunikation entwickelte Schau, die wichtige Aspekte der Design-Philosophie Aichers veranschaulicht und sie, teils als kritische Auseinandersetzung, in eigens konzipierte Projekte übersetzt.



Ergänzend zur Ausstellung wird die Bedeutung von Otl Aicher und seinen Thesen für heute tätige Designer:innen der Bereiche Grafik- und Produktdesign, Architektur und Innenarchitektur im Rahmen eines Symposiums ausführlich thematisiert und diskutiert. Das Symposium findet am 28. Februar 2023 ebenfalls im designforum Wien statt.



27.01.-09.03.2023

designforum Wien (Quartier 21, MQ | Museumsplatz 1 | 1070 Wien)



Termine:

26.01.2023: Vernissage

28.02.2023: Symposium



Über die New Design University

Die New Design University St. Pölten (NDU) wurde 2004 von der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ihrem WIFI gegründet. Als Spezialuniversität und internationaler und lebensnaher Ort für anspruchsvolle Ausbildung in den Bereichen Design, Technik und Business, bildet die NDU kreative Köpfe aus, die den Wandel der Gesellschaft vorantreiben und sich mit den Arbeits- und Gestaltungsprozessen der Zukunft bereits heute auseinandersetzen.

www.ndu.ac.at



Über FSB

FSB ist weltweit ein Synonym für ästhetisch und funktional erstklassige Beschlaglösungen für Türen und Fenster. Aus einer in mehr als 140 Jahren erworbenen Sachkompetenz resultieren zudem barrierefreie Ausstattungssysteme, die Räume leichter handhabbar machen. Architekt:innen und Bauherr:innen greifen bevorzugt nach den konsequent in Deutschland gefertigten Produkten, weil sie bei FSB ein ausgeprägtes Verständnis für die Anforderungen des modernen Bauens und hohe Designkompetenz antreffen: Alles, was im umbauten Raum mit Greifen und Griffen in Zusammenhang steht, wird aus einer Hand bedient.





