Arbeiten für Geh- und Radwegbrücke über die Landesstraße L 6 bei Bahnunterführung in Deutsch Wagram gehen in Endphase

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überzeugte sich vom Fortschritt der Bauarbeiten

St. Pölten (OTS) - Durch den Ausbau der Nordbahn wird die ÖBB-Eisenbahnkreuzung an der Landesstraße L 6 in Deutsch-Wagram aufgelassen und durch eine Unterführung ersetzt. Im Zuge der Bauarbeiten wird auf Betreiben der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram in Abstimmung mit dem Land Niederösterreich eine Rad- und Fußgängerbrücke inklusive Rampen errichtet. Im Unterführungsbereich der Landesstraße L 6 wird der vom Promenadenweg kommende Geh- und Radweg nördlich der Bahnstraße über das Wannenbauwerk der ÖBB überführt und an die Fabrikstraße angeschlossen.

Dadurch wird eine sichere Anbindung von Deutsch-Wagram an den Marchfeldkanalradweg und somit Richtung Wien, Gerasdorf und Parbasdorf geschaffen und die Erreichbarkeit des Bahnhofs wird erleichtert. Mit der neuen Geh- und Radbrücke entsteht eine zusätzliche Querungsmöglichkeit über die Landesstraße L 6 und ein erster Teil des Radbasisnetzes für Deutsch-Wagram wird realisiert. Mit der Fertigstellung des gesamten Projektes (Bahnunterführung, Geh-und Radwegbrücke sowie des Versickerungsbeckens) ist Ende April 2023 zu rechnen.

Die Betonbauarbeiten, die Stützmauern sowie die Erdarbeiten Richtung Deutsch-Wagram sind abgeschlossen. Die Erdarbeiten Richtung Wien und Marchfeldkanal sowie Asphaltierungsarbeiten werden im Frühjahr durchgeführt. Auch das für die Unterführung notwendige Versickerungsbecken, welches aktuell schon funktionstüchtig ist, steht kurz vor der Fertigstellung. Neben den Erdbauarbeiten wurden auch schon die Arbeiten an der Dichtfolie abgeschlossen. Das Versickerungsbecken soll bei höheren Regenmengen die Überflutung der Unterführung verhindern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 620.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land Niederösterreich (in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil) und 30 Prozent von den Stadtgemeinde Deutsch Wagram getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

