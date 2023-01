Sobotka: Volksfest der Demokratie

Nationalratspräsident erfreut über Besucherandrang an Tagen der offenen Tür

Wien (PK) - Überwältigt von der hohen Zahl an Besucherinnen und Besuchern des Parlaments, die am Wochenende aus ganz Österreich angereist waren, zeigte sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nach den Tagen der offenen Tür am Samstag und Sonntag. Insgesamt haben rund 25.000 Menschen an den beiden Tagen das generalsanierte Parlament besichtigt, um die Atmosphäre in "ihrem Haus" hautnah mitzuerleben. Sobotka: "Es war ein Volksfest der Demokratie. Ich bedanke mich bei allen, die gekommen sind, für ihren Besuch und ihre damit zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung dem Parlament gegenüber." Das Haus am Ring ist laut Sobotka, "ein unverkennbares Symbol unserer lebendigen Demokratie".

Trotz teils starken Regens am Sonntag nahmen die Besucherinnen und Besucher lange Wartezeiten in Kauf. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdirektion, unterstützt vom Roten Kreuz, versorgten die Wartenden vor der Sicherheitskontrolle mit Getränken. Das Parlament war nach der fünf Jahre dauernden Sanierung wiedereröffnet worden und an den Tagen der offenen Tür erstmals wieder für jedermann zugänglich. Seit heute gibt es viertelstündlich Führungen durch das Haus. Anmeldungen über die Website des Parlaments. (Schluss) red

