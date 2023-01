Großbauer fordert lückenlose Aufklärung in der Causa Teichtmeister

ÖVP-Kultursprecherin: Kindesmissbrauch darf nicht verharmlost werden

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Eine lückenlose Aufklärung der Causa Teichtmeister und des Vorgehens der Burgtheaterführung in dieser Sache fordert ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer. „Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie abstoßend dieser Fall ist. Es muss ohne Rücksicht und Verharmlosung ganz genau und chronologisch aufgeklärt werden, wann wer wo worüber informiert wurde und Bescheid wusste. Klar ist, dass sich alle – Dienstgeber, Bundestheater-Holding und Staatssekretariat - an Tatsachen und gesetzliche Vorgaben zu halten haben. Klar ist auch: der größte Schaden entstand für die Opfer, also die Kinder“, so Großbauer heute, Montag.

„Ja, es mag ein großer Schaden für Burgtheater, Filmstandort, Schauspieler/innen, Künstler/innen, Kollegen/innen aus dem Film „Corsage“ sein. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was den Opfern und deren Angehörigen angetan wurde und immer noch wird“, verweist Großbauer darauf, dass digital in Umlauf gebracht wurde, was analog unter Gewaltanwendung an Minderjährigen produziert wurde. „Der Schutz der Kinder ist das Allerwichtigste“, sagt die ÖVP-Abgeordnete und wendet sich auch gegen die Verwendung des verharmlosenden Begriffes der „Kinderpornographie“. „Es handelt sich um Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen, um Gewalt an Kindern, für die diese jungen Opfer auch unter Drogen gesetzt werden.“

Im Zusammenhang mit dem Fall Teichtmeister weist Großbauer auch darauf hin, wie dringend und wichtig die Arbeit der Vertrauensstelle VERA – der Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport - sei. Denn nicht nur aus Gesprächen mit der Szene, sondern auch von der Vertrauensstelle selbst höre man immer wieder von Macht- und sonstigem Missbrauch in Kunst und Kultur. „Daher sollte man diese Vertrauensstelle bekannter machen und auf deren personelle Ressourcen achten“, schloss die ÖVP-Kultursprecherin.

