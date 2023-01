Der Presseclub Concordia trauert um Ilse Brandner-Radinger

Wir trauern um unser Ehrenmitglied Dr. Ilse Brandner-Radinger. Ihre Leidenschaft galt dem Journalismus, als Generalsekretärin lenkte sie zwei Jahrzehnte lang die Geschicke der Concordia.

Wien (OTS) - 1943 in Steyr geboren, studierte Ilse Brandner-Radinger an der Universität Wien Zeitungswissenschaft und Kunstgeschichte. Nach ihrer Promotion startete sie in den 1970er Jahren ihre Karriere im Journalismus, unter anderem in der Arbeiterzeitung, wo sie 1980 bis 1989 das Innenpolitik-Ressort leitete.

Als sie 1990 zur Generalsekretärin des Presseclub Concordia ernannt wurde, war sie eine der renommiertesten Journalistinnen des Landes. Sie setzte sich intensiv für medienethische Fragen und die Selbstkontrolle ein, organisierte große europäische Medienkonferenzen in der Concordia und moderierte unzählige Pressekonferenzen mit den Spitzen der Republik. Mit Erfolg erkämpfte sie die Restitution von durch die Nationalsozialisten gestohlenem Concordia-Eigentum und sorgte für die Modernisierung der Veranstaltungsräume im Concordia Haus.

Bis 2010, zwanzig Jahre lang, war Ilse Brandner-Radinger Generalsekretärin und leitete den Presseclub mit großer fachlicher Kenntnis, Leidenschaft, Charme und Humor, stets in enger Zusammenarbeit mit Vorstand und Concordia-Präsident Peter Bochskanl. Doch auch danach blieb sie der Concordia, mit deren „Goldener Feder“ sie ausgezeichnet wurde, als Ehrenmitglied im Vorstand eng und aktiv verbunden.

Ihr Engagement für den Journalismus führte sie ab 2010 als Senatsmitglied des neu gegründeten Österreichischen Presserats ebenso fort wie im ORF-Publikumsrat, dessen Vorsitzende sie 2014 bis 2018 war.

Zahlreiche Ehrungen würdigten ihre Arbeit: 2011 erhielt sie das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 2018 wurde sie durch das Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft geehrt.

Vergangene Woche verstarb Dr. Ilse Brandner-Radinger nach kurzer, schwerer Krankheit im achtzigsten Lebensjahr. Bis zuletzt trug sie mit ihrer fachlichen Expertise und ihrem reichen Erfahrungsschatz zum Wirken unserer Vereinigung ganz wesentlich bei.

Ihr Tod ist ein großer Verlust für uns. Der Presseclub Concordia wird ihr ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders ihrer Familie.

Die Verabschiedung findet am 25. Jänner um 10.30 Uhr in der Feuerhalle Simmering statt.

