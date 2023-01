DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Jonas Kaufmann und Pia Hierzegger am 17. Jänner in ORF 1

Anschließend: „Science Busters: Global Cooling“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen am Dienstag, dem 17. Jänner 2023, um 21.50 Uhr in ORF 1 ihre ersten Gäste des Jahres:

Startenor Jonas Kaufmann kommt zum Talk in den Marxpalast und Schauspielerin Pia Hierzegger stellt den österreichischen Horrorfilm „Family Dinner“ vor, in dem sie eine der Hauptrollen verkörpert. Anschließend um 22.55 Uhr geht es bei den „Science Busters“ Martin Puntigam, Peter Weinberger und Martin Moder um das Thema „Global Cooling“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 21.50 Uhr

Mit Jonas Kaufmann ist kein Geringerer als der frisch prämierte „Opernsänger des Jahres 2022“ zu Gast. Ausgezeichnet wurde Kaufmann auch für sein Album „Liszt – Freudvoll und leidvoll“, in dem er Liedern von Franz Liszt seine Stimme leiht. Im Talk mit Stermann und Grissemann spricht der 53-Jährige darüber, was das Neujahrskonzert der Berliner Philharmoniker vom Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unterscheidet und welche Projekte er im neuen Jahr startet.

Die Schauspielerin Pia Hierzegger überzeugt regelmäßig in Theater, Film- und Fernsehproduktionen, demnächst auch im vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Horrorfilm „Family Dinner“. Ob die Steirerin im Horrorgenre eine neue filmische Heimat gefunden hat, verrät die Schauspielerin, Regisseurin und Moderatorin im „Willkommen Österreich“-Talk.

„Science Busters: Global Cooling“ um 22.55 Uhr

Die „Science Busters“ widmen sich an der Uni Graz dem Thema „Global Cooling“und beantworten die Fragen: Wie geben Vulkane Gummi? Und wie viele Atombomben braucht man, um das 1,5-Grad-Ziel doch noch zu erreichen? MC Martin Puntigam begrüßt Prof. Peter Weinberger (Chemie) und Dr. Martin Moder (Molekularbiologie) – on stage Vulkanausbruch inklusive!

