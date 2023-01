AVISO: PK nach NEOS-Klausur: „Jetzt das Richtige tun“, Mittwoch, 18.01., 12:30 Uhr, Mauerbach

Mit NEOS-Vorsitzender Meinl-Reisinger, Vizebürgermeister Wiederkehr, NÖ-Spitzenkandidatin Collini

Wien (OTS) - Am zweiten Tag der NEOS-Klausur mit den Landessprecherinnen und Landessprechern in Mauerbach, rücken Beate Meinl-Reisinger, NEOS-Vorsitzende, Christoph Wiederkehr, Wiener Vizebürgermeister, und Indra Collini, Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Niederösterreich, die für NEOS wichtigsten Zukunftsthemen der kommenden Monate in den Fokus. Dabei gehen sie sowohl auf die NEOS-Erfolge der letzten Jahre ein als auch auf jene Themen, die von Bundes- und Landesregierungen dringend angegangen werden müssen.

12:00 Uhr: Einlass für Medienvertreter:innen

12:30 Uhr: Pressekonferenz

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen, die Pressekonferenz wird auch auf Facebook live gestreamt.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Anmeldung unter presse@neos.eu.

Datum: 18.01.2023, 12:30 Uhr

Ort: Hotel Schlosspark Mauerbach, Zufahrt über Bäckerstraße, Seminarbereich: Räume 7, 8

Herzog Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach , Österreich

Url: http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich

