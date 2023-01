UK-Reindl: Phase der Aufklärung beginnt

Erste Zeugenaussage liefert erstes Puzzleteil für ein Gesamtbild bei den Turbulenzen am Energiemarkt im Sommer.

Wien (OTS/SPW-K) - Peter Weinelt, Wiener Stadtwerke Generaldirektor-Stellvertreter, war als erster Zeuge im Rahmen der UK-Wien-Energie geladen und hat in seinem ersten Statement die Vorgänge am Energiemarkt im Sommer dargelegt

"Die Zeugenaussagen sind ein wichtiger Beitrag für lückenlose Aufarbeitung in der UK-Wien-Energie. Unser oberstes Ziel ist es hier ein klares Gesamtbild der Abläufe rund um die heftigen Turbulenzen am Energiemarkt zu erhalten. Die Zeugen haben heute ausgesagt, dass das Handeln im Sommer alternativlos war", sagt der Vorsitzende der SPÖ in der UK-Wien-Energie, Thomas Reindl und weiter "Es wurde deutlich gemacht, wie heftig das Beben am Energiemarkt im Sommer 2022 war, mit einer noch nie da gewesenen Preisexplosion. Aus dieser Perspektive war das rasche Handeln wichtig und richtig, um einen Worst Case abzuwenden und die Versorgungssicherheit von 2 Mio. Wienerinnen und Wienern zu gewährleisten."



Die Turbulenzen am Energiemarkt und die Unvorhersehbarkeit bei der Preisentwicklung haben in der vorangegangenen Sitzung auch schon die geladenen Energieexperten so skizziert. Johannes Benigni, Wolfgang Anzengruber und Michael Böheim haben das Preisbeben am Energiemarkt in ganz Europa so wahrgenommen. Diese Entwicklung war so nicht abzusehen.

Als zweiter Zeuge am Nachmittag ist Michael Strebl, Geschäftsführer Wien Energie geladen.

