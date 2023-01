FPÖ – Belakowitsch: Inflationsabgeltungen von Pensionen sind schon bei Antritt zu berücksichtigen

ÖVP und Grüne vernichten Existenzen mit einem Wimpernschlag

Wien (OTS) - „Wir Freiheitliche hatten schon zur Zeit unserer Regierungsbeteiligung für Gerechtigkeit bei den Pensionsanpassungen gesorgt, in dem wir die Inflationsabgeltung bei Pensionen schon bei Antritt derselben sicherstellten, um für ausgleichende Gerechtigkeit für unsere Pensionisten zu sorgen. Das hat aber Schwarz-Grün nicht davon abhalten können, diese gesetzliche Regelung genauso wie die ‚Hacklerregelung‘ sofort nach Amtsantritt abzuschaffen“, rief die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch in Erinnerung.

Die Folge sei natürlich nun für die Betroffenen fatal. In der Zeit der größten Teuerungswelle der Zweiten Republik, mittig im Jahr in Pension "geschickt" zu werden käme einer finanziellen Katastrophe gleich. „Denn bei einer mittig im Jahr angetretenen Pension und dem aktuellen Modell der Inflationsanpassung von ÖVP und Grünen, ist das Plus am Pensionskonto erst im Jahr 2024 zu spüren – die Frage ‚Heizen oder Essen‘ stellt sich immer mehr“, erklärte Belakowitsch.

„ÖVP und Grüne vernichten Existenzen mit einem Wimpernschlag, diese Regierung kann eigentlich nurmehr als skrupellos bezeichnet werden, wenn es um die Bevölkerung geht. Wir Freiheitliche fordern Nehammer, Rauch und Co. auf, die ‚alte‘ Regelung wiederherzustellen, um damit Inflationsabgeltungen von Pensionen schon bei Antritt zu berücksichtigen“, betonte die FPÖ-Sozialsprecherin.

