Industriellenvereinigung trauert um Ehrenpräsidenten Christian Beurle

Beurle war von 1980 bis 1988 Präsident der Industriellenvereinigung, dann Ehrenpräsident – IV würdigt Einsatz für Wirtschaftsstandort Österreich und starke EU

Wien (OTS) - Die Industriellenvereinigung (IV) trauert um ihren langjährigen Vizepräsidenten, Präsidenten und Ehrenpräsidenten Dr. Christian Beurle, der im 95. Lebensjahr verstorben ist. Beurle hat die Industriepolitik sowie die politische Landschaft der Zweiten Republik über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt und mitgestaltet. Der Präsident des Aufsichtsrates der Österr. Brau-AG und Generaldirektor der Österr. Brau-Beteiligungs-AG war seit 1968 Mitglied des Vorstands der IV. 1972 wurde er Vizepräsident und von 1980 bis 1988 Präsident der IV. Seither hat Beurle die Organisation als Ehrenpräsident mit seinem Wissen und seiner Erfahrung unterstützt.

Als IV-Präsident und Unternehmerpersönlichkeit setzte sich Beurle nicht nur für einen starken Wirtschafts- und Industriestandort Österreich ein. Als überzeugter Europäer war er auch am Weg Österreichs in die EU beteiligt. Im Fokus seines Handelns stand stets eine starke Rolle Österreichs in der Europäischen Union sowie deren Erweiterung. “Sein erfolgreiches Wirken hat maßgeblichen Anteil daran, dass sich die IV zu einer aktiv gestaltenden und geschätzten Organisation im Land entwickelt hat, die sich der gesellschaftspolitischen Verantwortung der Industrie bewusst ist”, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

