FPÖ – Rauch: „Atomkraftwerk Krsko muss umgehend geschlossen werden!“

„AKW Krsko ist eine Gefahr für Österreich und Europa - die Grünen in Slowenien und im übrigen Europa gehen immer mehr auf Kuschelkurs mit Atomkraftwerken“

Wien (OTS) - Wie medial berichtet, wurde heute die Verlängerung der Umweltgenehmigung für das slowenische Atomkraftwerk Krsko bis 2043 beschlossen. Somit wird die Laufzeit des AKW um 20 Jahre verlängert. FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch dazu: „Die Verlängerung des Schrott-AKW muss umgehend mit allen Mitteln verhindert werden. Die Gefährdung, die von diesem AKW ausgeht, ist enorm. Ich gebe zu bedenken, dass das AKW Krsko nur rund 70 Kilometer Luftlinie von der österreichischen Grenze entfernt ist. Wie wir wissen, gab es in der Nähe von Krkso in den vergangenen Jahren vermehrt starke Erdbeben, die einem AKW wie jenes in Krsko außerordentlichen Schaden anrichten könnten. Die nukleare Gefahr für den Süden Österreichs ist immens. Eine Laufzeitverlängerung muss unbedingt verhindert werden. Österreich und die EU sind gefordert, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diesen nuklearen Wahnsinn aufzutreten.“

„Eine radioaktive Wolke würde vor der österreichischen Grenze keinen Halt machen. Somit würde das AKW bei einer nuklearen Katastrophe für nachhaltige Schäden und massive gesundheitliche Gefahren in Österreich und ganz Europa sorgen. Ich rate davon ab, die nukleare Gefahr zu verharmlosen. Mehrere Untersuchungen zeigten auf, dass Slowenien sowie Kroatien die Gefahren des AKW Krsko herunterspielen und das Atomkraftwerk inmitten einer Erdbebenlinie steht“, so der FPÖ-Umweltsprecher und weiter: „Slowenien wird seit dem letzten Jahr von einer grünen Regierung angeführt. Das zeigt sowohl, dass die Grünen in Slowenien und dem übrigen Europa immer mehr auf Kuschelkurs mit Atomkraftwerken gehen. Die einst größten Atomkraftgegner werden heute zu den größten Befürwortern dieser Energieträger. Auch Österreichs grüne Umweltministerin Gewessler glänzt hinsichtlich der Atomkraft mehr mit politischen Sprechblasen als mit ernsthaftem Tatendrang.“

„Die völlig hausverstandslose Umweltpolitik Europas zeigt, dass Atomkraftwerke immer weiter gefördert werden. Besonders der jüngst beschlossene Green Deal der EU fördert den nuklearen Wahnsinn in Europa. Die europäische Verbotspolitik und die Förderung von E-Autos bewirken nur, dass Atomkraftwerke eine energiepolitische Renaissance erleben. Man muss umgehend erkennen, welchen Gefahren wir uns aussetzen. Ich erinnere nur an Fukushima und Tschernobyl - damit sollte alles gesagt sein“, betonte Rauch.

