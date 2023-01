Toto: Neuerlich kein 13er, und jetzt Garantierunde: 100.000 Euro warten

Zwei Zwölfer zu je 1.800 Euro und weiterhin Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - In der Toto Runde 2 gab es zum vierten Mal in Folge keinen Dreizehner, und damit geht es in der nächsten Runde bereits um einen Vierfachjackpot. Das ist aber insofern ein ganz besonderer, da er mit einem Garantie 13er zusammenfällt. Das heißt, in der nächsten Runde am kommenden Wochenende geht es um garantierte 100.000 Euro für den Dreizehner. Toto dotiert den ersten Gewinnrang auf exakt diese Summe auf.

Zwei Spielteilnehmer:innen glückte ein Zwölfer, und dafür erhalten sie jeweils mehr als 1.800 Euro. Beide Gewinne wurden per Normalschein erzielt, einmal in Niederösterreich und einmal in Oberösterreich.

In der Torwette wurde der Mega-Jackpot im ersten Rang erneut nicht geknackt, und diesmal gab es auch im zweiten Rang keinen Gewinn, wodurch hier somit zwei Jackpots auf dem Spiel stehen.

Annahmeschluss für die Runde 3 ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 2

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 22.551,47 – 100.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 1.841,60 8 Elfer zu je EUR 102,30 106 Zehner zu je EUR 15,40 85 5er Bonus zu je EUR 8,00

Der richtige Tipp: 2 1 1 1 2 / 1 1 1 2 1 2 2 X 2 2 X X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 16.527,12 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 398,88 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 124,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 163.693,50

Torwette-Resultate: 0:2 +:0 1:0 2:0 1:2

