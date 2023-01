Mörderisches Kärnten: ORF-1-Premiere für „Immerstill“

Christina Cervenka und Michael Glantschnig ermitteln am 17. Jänner in neuem Landkrimi

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen ORF-1-Premiere von „Steirergeld“ (8. Dezember 2022) ist nun weiter südlich ein neues Landkrimi-Duo im Einsatz, wenn das ORF-Erfolgsformat am Dienstag, dem 17. Jänner 2023, um 20.15 Uhr zum dritten Mal Halt in Kärnten macht: Nachdem ihre Schwester und deren Freundin verschwinden, kehrt Hauptdarstellerin Christina Cervenka in ihr (fiktives) Heimatdorf „Immerstill“ zurück, um diesen Fall mit dem von Michael Glantschnig gespielten Polizisten und Ex-Freund zu lösen. Neben dem Klagenfurter Duo standen u. a. auch Dominik Warta, die in Völkermarkt aufgewachsene Julia Cencig, Gregor Seberg, Michael Weger, Caroline Frank und Fritz Egger vor der Kamera. Ihr Landkrimi-Regiedebüt feiert Eva Spreitzhofer. Für das Drehbuch zu diesem ORF/ZDF-Film zeichnen Wolf Jakoby und Eva Spreitzhofer nach Roman Klementovic’ gleichnamigem Roman verantwortlich. Gedreht wurde „Immerstill“ von November bis Dezember 2021.

Regisseurin Eva Spreitzhofer: „Anders erzählen“

„In dieser Geschichte geht es um verschwundene Frauen, Gewalt in Familien und den Umgang damit, um Wegschauen, Generationenwechsel, Schuldgefühle und gesellschaftspolitische Verhältnisse, die verändert werden müssen. Es geht auch darum, Gewalt an Frauen anders zu erzählen, dass Frauen nicht nur Opfer und für ihr ganzes Leben geschädigt und die Männer die sind, die das aufklären – sondern auch darum, darauf zu schauen, was das mit einer Gesellschaft und dem Umfeld macht“, gibt Regisseurin Eva Spreitzhofer einen ersten Einblick in den neuen Film „Immerstill“. Und weiter über das Besondere an diesem ORF-Erfolgsformat: „Die Landkrimis finde ich deshalb so spannend, weil sie Schauspielerinnen und Schauspielern die Möglichkeit eröffnen, in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Hier geht es um den Lokalkolorit und darum, zu zeigen, dass Österreich nicht einfach Österreich ist, sondern es unterschiedliche Orte gibt, wo die Menschen auch unterschiedlich sind und auch unterschiedlich reden. Wir haben in einem Teil Kärntens gedreht, den man vielleicht nicht so gut kennt. Ein dunkles und nebliges Kärnten, das trotzdem unglaublich schön und unglaublich sympathisch ist.“

Mehr zum Inhalt

Lisa Schiller (Christina Cervenka) hat ihr Heimatdorf Immerstill weit hinter sich gelassen und betreibt einen kleinen Cupcake-Laden in Wien. Als ihre jüngere Schwester Marie (Helena Dorothea Greiner) und deren Freundin Natalie (Marie Korb) plötzlich verschwinden, kehrt sie zurück, um auf eigene Faust nach den Vermissten zu suchen. Doch Immerstill macht seinem Namen alle Ehre und noch bevor Lisa mit Hilfe ihres Ex-Freundes, dem Polizisten Patrick (Michael Glantschnig), einer richtigen Spur nachgehen kann, wird ein totes Mädchen in den Auen der Drau gefunden ...

„Immerstill“ ist eine Produktion des ORF in Koproduktion mit Graf Film und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Land Kärnten Kultur / Carinthia Film Commission.

Der neueste Landkrimi steht seit dem 10. Jänner ebenso wie alle bisherigen auf Flimmit zum Streamen zur Verfügung. http://flimmit.at/

