Über 100.000 Besucher*innen bei „Rebecca“ im Raimund Theater

VBW-Erfolgsmusical seit Premiere fast täglich ausverkauft

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, verzeichnen drei Monate nach der umjubelten Gala-Premiere von REBECCA bereits weit über 100.000 Besucher*innen im Raimund Theater. Die VBW-Erfolgsproduktion aus der Feder von Michael Kunze & Sylvester Levay, die Intendant Christian Struppeck nach vielen internationalen Stationen in einer spektakulären Neuinszenierung wieder an seinen Uraufführungsort zurückgeholt hat, spielt seit Ende September 2022 fast täglich vor ausverkauftem Haus.

Finanzstadtrat Peter Hanke: „Weit über 100.000 Besucher*innen bei REBECCA im Raimund Theater zeigen, dass Wien auch im Bereich Musical und Musiktheater einen wertvollen Beitrag zur vielfältigen Kulturlandschaft dieser Stadt leistet. Kulturbetriebe wie die Vereinigten Bühnen Wien sind zudem ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Wirtschaftsstandorts Wien, die mit ihren Erfolgsproduktionen im In- und Ausland das Publikum begeistern. Darauf sind wir sehr stolz.“

Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer: „Mit REBECCA haben die Vereinigten Bühnen Wien einen einzigartigen Publikumserfolg geschaffen, der den Zuseher*innen im Raimund Theater allabendlich ein unvergessliches Musicalerlebnis verspricht. Ich gratuliere zu über 100.000 Besucher*innen und wünsche dem Ensemble sowie dem Team vor und hinter den Kulissen alles Gute für viele weiterhin so gut besuchte Vorstellungen.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „In nur drei Monaten weit über 100.000 Besucher*innen bei REBECCA begrüßen zu dürfen, ist sensationell und freut uns natürlich sehr. Die große Nachfrage bei unserem Publikum zeigt, wie beliebt unsere legendäre Musicalfassung des weltbekannten Stoffes immer noch ist und dass es richtig war, das Stück wieder nach Wien zu holen. Nach den letzten Jahren sind wir zudem sehr dankbar, dass unsere Zuschauer*innen unsere Musicals wieder so zahlreich und mit dem gleichen Enthusiasmus besuchen wie vor der Pandemie.“

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Mit über 2 Millionen Besucher*innen weltweit zählt REBECCA zu den größten Musical-Exporterfolgen der Vereinigten Bühnen Wien. Es ist schön zu sehen, dass unsere Show nicht nur international erfolgreich ist, sondern auch hier in Wien vom Publikum so gefeiert wird. Danke für über 100.000 Besucher*innen und dem Publikum für seine Treue!“

Ein Musicalthriller der Extraklasse

Die romantische Liebesgeschichte auf dem Anwesen Manderley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller mit vielen Intrigen und dunklen Überraschungen. Nach vielen internationalen Stationen mit insgesamt mehr als 2 Millionen Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen und ausverkauften Vorstellungen in Wien ist die Musical-Version nun endlich auch wieder an ihrem Uraufführungsort zu erleben. In der Regie von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello verspricht REBECCA einen Musicalabend voller Gänsehautmomente.

Romantik, düstere Geheimnisse und unheimliche Spannung

Der weltbekannte Stoff, der in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für 11 Oscars nominiert wurde und erst vor Kurzem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert auch in der berühmten Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien mit besonders opulenter Ausstattung, ergreifenden Melodien, großem Live-Orchester und verblüffenden Spezial-Effekten ein Theatererlebnis voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung.

REBECCA, täglich außer montags im Raimund Theater (Wallgasse 18-20, 1060 Wien)

Tickets und Informationen unter www.musicalvienna.at oder telefonisch unter 01/58885-111.

