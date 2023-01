„Report“: Wie sehr kränkelt unser Gesundheitssystem?

Am 17. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio ist Gesundheitsminister Johannes Rauch

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 17. Jänner 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Notfall Gesundheitssystem

Verschobene Operationen, überfüllte Ambulanzen, gesperrte Betten und monatelange Wartezeiten auf einen Arzttermin im niedergelassenen Bereich. Wie sehr kränkelt unser Gesundheitssystem? Obwohl Österreich im EU-Vergleich fast die höchsten Gesundheitsausgaben hat und auch die Ärztedichte im obersten Bereich liegt, gibt es in gewissen Bereichen eine gravierende Unterversorgung. Bund, Länder und Kassen sind in diesem System eng verwoben, was viele Fachleute als nicht mehr zeitgemäß sehen. Ist der Vorschlag der Länder ein Schritt, die aktuellen Probleme zu lösen, und welche Änderungen bräuchte es, damit die Gesundheitsversorgung nicht kollabiert? Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar berichten.

Dazu im Studio: Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen

Britischer Kollaps

Großbritannien dient aktuell als Beispiel, was Patientinnen und Patienten im Fall eines Zusammenbruchs des Gesundheitssystems droht. Wohin chronische Unterdotierung führen kann, offenbart sich insbesondere im Bereich der Zahnmedizin, wo es verschärft durch den Brexit einen akuten Zahnärztemangel gibt. Wer sich keine privaten Zahnarztkonsultationen leisten kann, wartet Monate auf einen Termin im öffentlich finanzierten System. Manche greifen zur Selbsthilfe und reißen sich selbst Zähne – mit furchtbaren Folgen, wie ORF-Korrespondent Jörg Winter in seiner berührenden Reportage dokumentiert.

Windkraft im Aufwind?

Die Regierung hat sich bei ihrer vergangenen Klausur auf die UVP-Novelle geeinigt. Damit soll der Ausbau erneuerbarer Energien wie etwa der Windkraft massiv beschleunigt werden. Doch wie kann das in der Praxis aussehen? Der „Report“ bringt Beispiele aus zwei Bundesländern: Können Genehmigungsverfahren dadurch künftig tatsächlich rascher abgeschlossen werden oder werden sie aufgrund möglicher Rechtsunsicherheiten komplizierter? Ein Bericht von Martin Pusch, Stefan Daubrawa und Alexander Sattmann.

Das Recht auf Bildung

Fanny Neumayer konnte zwölf Schuljahre absolvieren und hat heute einen regulären Arbeitsplatz – das ist nicht selbstverständlich, weil sie das Down-Syndrom hat. Für Jugendliche mit Beeinträchtigungen ist Bildung nach der 10. Stufe oft nicht möglich, weil die Schulbehörde ihnen kein 11. und 12. Schuljahr genehmigt. Engagierte Eltern wollen nun mit einer Verfassungsklage erreichen, dass Jugendliche mit Handicap genauso zur Schule gehen können wie andere. Julia Ortner zeichnet anhand der Geschichte der 26-jährigen Fanny Neumayer nach, wie Inklusion gelingen kann, und stellt die Frage: Wie stehen derzeit die Chancen auf eine politische Umsetzung des Rechts auf Bildung?

