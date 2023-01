SPÖ trauert um Karl Schramek: „Großer Sozialdemokrat und Spitzendiplomat, der immer die Menschen im Blick hatte“

Rendi-Wagner: „Herz schlug stets für Sozialdemokratie und internationale Politik“ – Deutsch: „Unerschütterliche politische Überzeugung bis zuletzt“

Wien (OTS/SK) - Die Sozialdemokratie trauert um den ehemaligen Internationalen Sekretär der SPÖ und Spitzendiplomat Karl Schramek. „Karl Schramek war ein aufrechter Sozialdemokrat, dessen Herz stets für die internationale Arbeit und die internationale Politik geschlagen hat. Schramek hat in seiner Funktion als überaus engagierter Internationaler Sekretär der SPÖ, die er in den 1990er Jahren innehatte, wertvolle Verdienste für unsere Bewegung geleistet. Dabei hatte er immer die Menschen und ihre Anliegen im Blick“, würdigt SPÖ-Parteivorsitzende, Klubobfrau und außenpolitische Sprecherin der SPÖ Karl Schramek. „Vor kurzem durfte ich noch bei der Festveranstaltung anlässlich des 85. Geburtstages von Franz Vranitzky mit Karl über internationale Themen diskutieren – er war der Sozialdemokratie und der internationalen Arbeit bis zuletzt mit ganzem Herzen verbunden.“ ****

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch betonte zum Ableben von Karl Schramek dessen „unerschütterliche politische Überzeugung und Energie, die ihn bis zuletzt auszeichnete“. Karl Schramek war u.a. außenpolitischer Berater der ehemaligen Bundeskanzler Vranitzky und Klima, außenpolitischer Berater des Generalsekretärs der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), österreichischer Botschafter in Syrien und Belgien sowie bei der OECD und Leiter der Österreichischen Mission bei der NATO. „Durch all seine internationalen Funktionen war Karl Schramek stets bestens vernetzt und vertrat die österreichischen und auch die europäischen Interessen erfolgreich auf internationaler Ebene“, so Deutsch.

„Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei Karl Schrameks Familie, Freund*innen und Wegbegleiter*innen“, so Rendi-Wagner und Deutsch. (Schluss) bj/up

