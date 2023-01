Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

14 Verkehrstote zwischen 1. und 15. Jänner 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker, ein Motorrad-Lenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 11. Jänner 2023, im Bezirk Weiz, Steiermark, bei dem ein Fußgänger getötet wurde. Ein Moped-Lenker fuhr auf einer Gemeindestraße entlang als er mit einem Fußgänger auf der Fahrbahn zusammenprallte, wobei der Mopedlenker von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt wurde. Der 88-jährige Fußgänger verstarb nach der Kollision aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.





Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, einer Landesstraße L und auf einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, Oberösterreich und in der Steiermark beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung, gesundheitliche Beeinträchtigung und eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und alle Verkehrstoten waren österreichische Staatsangehörige.





Vom 1. bis 15. Jänner 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 14 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 7 und 2021 9.

